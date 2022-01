Κολοράντο: χιόνια κάλυψε τα καμένα (εικόνες)

Κόσμος

Δραματικές εικόνες από το Ντένβερ, όπου μετά την καταστροφική πυρκαγιά έριξε χιόνι.

Με δάκρυα επέστρεψε ένας άνδρας στο σπίτι του στο Ντένβερ, μετά από την καταστροφική πυρκαγιά, την οποία διαδέχθηκε πυκνή χιονόπτωση.

Ο άτυχος άνδρας είχε δει το σπίτι του μέσω εικόνας που ελήφθη από ελικόπτερο και απλά ένιωσε σοκ όταν έφτασε μπροστά του. Πάγωσε.

Τα περισσότερα σπίτια στην περιοχή του Κλέιν , καταστράφηκαν από τη φωτιά, ένα από αυτά ήταν κι ένα σπίτι εκατό ετών.

Οι Αρχές του Κολοράντο ερευνούσαν την Κυριακή την περιοχή, για τον εντοπισμό τριών ανθρώπων μετά τη φωτιά που ξέσπασε και κατέστρεψε σχεδόν 1000 σπίτια, αφήνοντας χιλιάδες ανθρώπους να παλεύουν για τα υπάρχοντά τους, ενώ τους κυνηγούσαν οι φλόγες.

Όσοι προειδοποιήθηκαν κι έφυγαν από τα σπίτια τους, επέστρεψαν για να αντικρύσουν την απόλυτη καταστροφή.

Σε κάποια τετράγωνα τα σπίτια έγιναν στάχτη, ενώ τα διπλανά τους έμειναν κυριολεκτικά ανέγγιχτα.

Το χιόνι όμως και η πτώση της θερμοκρασίας ήρθε να σκεπάσει τα καμένα στην περιοχή, όχι όμως και τη μυρωδιά του καμένου, ούτε γέμισε τους άδειους δρόμους, που καταλήφθηκαν από δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Ερυθρός Σταυρός παρείχε στέγαση στους εκτοπισμένους, στους οποίους και παραχώρησε και είδη πρώτης ανάγκης.

Από τη φωτιά τραυματίστηκαν επτά άτομα, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, καταστράφηκαν πιθανότατα 1000 σπίτια και εκατοντάδες υπέστησαν σοβαρές καταστροφές.

