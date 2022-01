Αθλητικά

Ρεάλ: ποδαρικό στο 2022 με ήττα

Ήττα για τη Ρεάλ Μαδρίτης στο πρώτο παιχνίδι για το νέο έτος.

Με το... αριστερό μπήκε η Ρεάλ Μαδρίτης στο 2022... Η -πρωτοπόρος της βαθμολογίας- «βασίλισσα» ηττήθηκε στο «Κολισέουμ Αλφόνσο Πέρεθ» από τη «συμπολίτισσα» Χετάφε με 1-0, στο πρώτο παιχνίδι της La Liga για το νέο έτος, με αποτέλεσμα να μείνει στους 46 βαθμούς, οκτώ περισσότερους από τη -δεύτερη της κατάταξης- Σεβίλη, η οποία, όμως, έχει πλέον δύο αγώνες λιγότερους. Από την πλευρά της, η Χετάφε πήρε τρεις πολύτιμους βαθμούς που της επέτρεψαν να βρεθεί στο +3 από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 19ης αγωνιστικής στη La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βαλένθια-Εσπανιόλ 1-2 (51΄ Αλντερέτε - 83΄ πεν. Ντε Τομάς, 88΄ Πουάδο)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 (9΄ Ενές Ουνάλ)

Ατλέτικο Μ.-Ράγιο Βαγεκάνο Έναρξη 17:15

Έλτσε-Γρανάδα Έναρξη 17:15

Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ Έναρξη 19:30

Μπέτις-Θέλτα Έναρξη 19:30

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα Έναρξη 22:00

Βιγιαρεάλ-Λεβάντε 3/01

Οσασούνα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 3/01

Κάντιθ-Σεβίλη 3/01

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 18 αγώνες)

Ρεάλ Μαδρίτης 46 -20αγ.

Σεβίλη 38

Μπέτις 33

Ράγιο Βαγιεκάνο 30

Ατλέτικο Μαδρίτης 29

Σοσιεδάδ 29

Μπαρτσελόνα 28

Βαλένθια 28 -19αγ.

Εσπανιόλ 26 -19αγ.

Βιγιαρεάλ 25

Αθλέτικ Μπιλμπάο 24 -19αγ.

Γρανάδα 22

Οσασούνα 22

Θέλτα 20

Μαγιόρκα 20

Χετάφε 18 -19αγ.

Έλτσε 15

Αλαβές 15

Κάντιθ 14

Λεβάντε 8

