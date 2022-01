Life

Πρίγκιπας Άντριου: Οι καταγγελίες που μπορεί να “κάψουν” τον τίτλο του

Ποια είναι η εμπλοκή του με τα σκάνδαλα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν.

Αναστάτωση επικρατεί στο Παλάτι μετά την μήνυση που έχει κατατεθεί εις βάρος του πρίγκιπα Άντριου για σεξουαλική κακοποίηση από μια 38χρονη σήμερα κοπέλα, θύμα του καταδικασμένου παιδόφιλου Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Βιρτζίνια Ρόμπερτς Τζιούφρε, εκτός από τον χρηματιστεί που αυτοκτόνησε στη φυλακή, κατηγορεί για σεξουαλική κακοποίηση και τον δευτερότοκο γιο της βασίλισσας Ελισάβετ και του πρίγκιπα Φίλιππου.

Βρετανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είναι ιδιαίτερα ταραγμένος μετά την μήνυση για σεξουαλική κακοποίηση που έχει κατατεθεί εις βάρος του. Μετά την παιδόφιλου καταγγελία του θύματος του καταδικασμένου Τζέφρι Έπσταϊν , ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας της ο δευτερότοκος γιος της βασίλισσας της Βρετανίας φοβάται ότι μπορεί να του αφαιρεθεί ο τίτλος του Δούκα της Υόρκης.

Άνθρωποι από το περιβάλλον του πρίγκιπα Άντριου αναφέρουν ότι έχει γίνει συζήτηση στον Δούκα της Υόρκης να σταλεί σε «εσωτερική εξορία», ακόμα και να παραιτηθεί από τον τίτλο του. «Αν χάσει την υπόθεση, το ερώτημα είναι τι κάνεις μαζί του; Δεν μπορείς να τον κάνεις να παραιτηθεί όπως θα έκανες με έναν κανονικό άνθρωπο, αλλά θα του ζητηθεί να παραιτηθεί από τον τίτλο του» αναφέρει πηγή από Παλάτι, μιλώντας στους Sunday Times.

Από το Μπάκιγχαμ αναφέρουν επίσης ότι θα ήταν δύσκολο να πειστεί η βασίλισσα να αφαιρέσει τον τίτλο του Δούκα της Υόρκης, καθώς «τον κατείχε ο πατέρας της, Γεώργιος VI, προτού γίνει βασιλιάς και τον χάριζε στον αγαπημένο της γιο. Αλλά έχει ντροπιάσει αυτόν τον τίτλο».

Ο πρίγκιπας Άντριου – όπως αναφέρουν βρετανικά ΜΜΕ – δέχεται πιέσεις να παραιτηθεί από τους τιμητικούς στρατιωτικούς του ρόλους, ώστε η βασίλισσα να μην αναγκαστεί να του αφαιρέσει η ίδια εάν χάσει στην υπόθεση που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση.

