Τσαγκάρης στον ΑΝΤ1 για την Όμικρον: δυσανάλογη οποιαδήποτε επιβάρυνση στο ΕΣΥ

Ο πνευμονολόγος του νοσοκομείου Αττικόν στον ΑΝΤ1 για την νέα μετάλλαξη του κορονοϊού και το άνοιγμα των σχολείων.

«Έχουμε καθησυχαστικά βιβλιογραφικά δεδομένα», είπε για τη μετάλλαξη Όμικρον στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 ο καθηγητής πνευμονολογίας του Αττικόν Ηρακλής Τσαγκάρης, ο οποίος τόνισε πως «ξεκινάμε από μεγάλο αριθμό διασωληνωμένων, οπότε μια οποιαδήποτε επιβάρυνση μπορεί να έχει δυσανάλογο βάρος».

Ερωτηθείς σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων, απάντησε πως «είμαστε σε αναμονή μέχρι έχουμε αποσαφήνιση, για το τι θα γίνει με την Όμικρον» και επεσήμανε πως, «αν ρωτούσε κάποιος τώρα, θα έλεγα να ανοίξουν»

«Είναι πολύ επισφαλές να κάνει κανείς προβλέψεις με αυτήν την πανδημία», απάντησε ερωτηθείς για το πότε θα τελειώσει η πανδημία.

