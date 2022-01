Κοινωνία

Τραγωδία στην Άρτα: Ανήλικος κυνηγός σκότωσε τον θείο του και αυτοπυροβολήθηκε!

Σε τραγωδία κατέληξε το κυνήγι παρέας στην Άρτα. Τραγωδία και μάλιστα διπλή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ένας 16χρονος πυροβόλησε κατά λάθος τον θείο του.

Ο 33χρονος δυστυχώς έπεσε νεκρός από τον πυροβολισμό του ανιψιού του.

Ο έφηβος, μην αντέχοντας αυτό που συνέβη, έστρεψε το όπλο εναντίον του εαυτού του θέλοντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Αυτοπυροβολήθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα στο θώρακα και τον λαιμό.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Άρτας και εισήχθη στο Νοσοκομείο.

Η τραγωδία γράφτηκε λίγο μετά τις πεντέμισι το απόγευμα στο μικρό φράγμα της Άρτας.





