Mad Clip - Ελένη Φουρέιρα: Η ανάρτηση για τους 4 μήνες από το θάνατό του

Μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram με εικόνες από την κοινή δουλειά τους έκανε η Ελένη Φουρέιρα

Τέσσερις μήνες συμπληρώθηκαν από το θάνατο του τράπερ Mad Clip, που χάθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στις 2 Σεπτεμβρίου, στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Με αφορμή την ημέρα αυτή, η Ελένη Φουρέιρα με την οποία ήταν φίλοι και συνεργάτες, έκανε μια ανάρτηση στο Instagram με εικόνες από την κοινή δουλειά τους, το «Μπορεί», γράφοντας «δε θα ξεχάσω ποτέ»

