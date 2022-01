Αθλητικά

Βασιλεία Καραχάλιου: αλλάζει εθνικά χρώματα στα πανιά της η Ελληνίδα ιστιοπλόος

Αιχμές αφήνει η ιστιοπλόος, η οποία εγκαταλείπει τα ελληνικά χρώματα πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.

Την απόφασή της να αλλάξει «εθνικά χρώματα» στα πανιά της ανακοίνωσε μέσω Facebook η Βασιλεία Καραχάλιου. Στην ανάρτησή της, με την οποία ενημερώνει ότι βρίσκεται «σε διαδικασία αλλαγής εθνικών χρωμάτων στα πανιά μου», η Ελληνίδα ιστιοπλόος ευχαριστεί τον κόσμο που τη στήριξε, ενώ, παράλληλα, αφήνει αιχμές για την Πολιτεία, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Η ανάρτηση της Καραχάλιου έχει ως εξής:

«Θα ήθελα να ευχηθώ υγεία και μια καλύτερη χρονιά στην Ελλάδα μας!!!

ΈΝΑ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΕΣΑΣ ΤΟΥΣ ΕΝΩΜΕΝΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ (και ας σπέρνουν τους σπόρους διχόνοιας για να μας διχάσουν) ΠΟΥ ΜΕ ΣΤΗΡΙΞΑΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΣΑΣ ΕΩΣ ΤΩΡΑ.

Καθώς είμαι σε διαδικασία αλλαγής εθνικών χρωμάτων στα πανιά μου, (και μόνο στα πανιά μου, γιατί η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ είναι χαραγμένη με τατουάζ στην καρδιά μου), σαφώς σας οφείλω έναν απολογισμό και τους λόγους αποχώρησής μου από τα εθνικά χρώματα. Τον αγώνα που έκανα βαδίζοντας προς την Ολυμπιάδα του Τόκυο (και δεν αναφέρομαι για τον αγώνα μέσα στην θάλασσα) ΑΔΥΝΑΤΩ να τον επαναλάβω, καθότι οδηγεί σε μόνο έναν προορισμό, την αποτυχία των στόχων που έχω για την Ολυμπιάδα στο Παρίσι, και επεξηγώ:

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ: Παντελώς απούσα, ενδιαφέρεται μόνο στον βαθμό που οι αθλητές την υποβοηθούν να διαφημίσει "υποτιθέμενο έργο που έχει παράξει" (ίδε την χρησιμοποίηση του βίντεο "Άνεμοι Αλήθειας" των πρωταθλητών ιστοπλοΐας). Θυσία όλα στον βωμό πολιτικών σκοπιμοτήτων. Με αποτέλεσμα οι Ολυμπιακοί αθλητές να παραπαίουν μεταξύ λύσεων όπως τα reality, η ζητιανιά...η νύχτα!

Η Ε.Ο.Ε: Εδώ βασιλεύουν οι προσωπικές φιλοδοξίες για διεθνή ανέλιξη. Παρεπιπτόντως, ας μας πουν τον ρόλο που έπαιξε η ΕΟΕ στην παραίτηση του ξένου προπονητή μου, ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (υπάρχουν οι γραπτές συνομιλίες μεταξύ εμού και του προπονητή μου, με την ΕΟΕ), και βέβαια γνωρίζοντας μετά την ζημιά που έκαναν με συμπεριέλαβαν με "φωτογραφικές διατάξεις" στις ολυμπιακές υποτροφίες των 450 ευρώ μηνιαίως μέχρι το 2024, την οποία υποτροφία ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. Ας μας εξηγήσει η ΕΟΕ από ποιές "πλουσιοπάροχες" απολαβές περιμένει να πληρώσουν οι αθλητές ή ο.....ξένος προπονητής, όπως απαίτησαν, τα υπέρβαρα των αποσκευών (μετεωρολογικός σταθμός και θάλαμος αποκατάστασης) για την μεταφορά τους στο Τόκυο. Την ίδια ώρα που η ΕΟΕ κάνει συμβόλαια εχεμύθειας με οίκους μόδας, για την ενοικίαση του Καλλιμάρμαρου, την περιουσία δηλαδή του βαρύτατα φορολογούμενου Έλληνα και αντί τα έσοδα να πηγαίνουν στην στήριξη των αθλητών, καταλήγουν σε δεξιώσεις και σουαρέ την ίδια στιγμή που οι αθλητές οδηγούνται σε παύση και απελπισία.

Η ΕΙΟ: Όλοι γνωρίζουμε ότι το 2017 η ΕΙΟ μου ζήτησε να αλλάξω εθνικότητα και μάλιστα θα...συνηγορούσε σε αυτο. Η ΕΙΟ λοιπόν αναφέρει στο νέο της αγωνιστικό πρόγραμμα (άν δεν το εξαφανίσει όσο διαβάζετε αυτό το κείμενο..) την πλήρη οικονομική στήριξη του πρωταθλητή κάθε Ολυμπιακής κλάσης.

Ταυτόχρονα παραμονές του Πανελληνίου πρωταθλήματος 2021 των Ολυμπιακών κλάσεων με καλεί η πρόεδρος της ΕΙΟ στην ομοσπονδία για να με προειδοποιήσει αυτολεξεί..."Κάτσε να δούμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα" ... δυό μέρες μετά κατάλαβα το νόημα των λόγων της μετά τα απαράδεκτα σφυρίγματα που δέχτηκα από την τζουρία, και φυσικά αρνήθηκα να συνεχίσω να αγωνίζομαι σε τέτοιου είδους πρωταθλήματα. Εντωμεταξύ η αθλήτρια που εν τέλει κέρδισε το πρωτάθλημα μετά την δική μου αποχώρηση από αυτό, ήρθε στο Πανευρωπαικό πρωτάθλημα 68η, όταν εγώ ήρθα 3η. Αυτός ήταν ο βαθμός δυσκολίας του ελληνικού πρωταθλήματος. Που αποσκοπούν; Στο να μην χρειάζεται να την πληρώνουν....

Σας ευχαριστώ τώρα και πάντα για την αγάπη σας και την συμπαράσταση σας!

Βασιλεία».

