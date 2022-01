Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βρετανία: Νέο ρεκόρ κρουσμάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία για τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα επικαιροποιηθούν μετά τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς.

Η Βρετανία ανακοίνωσε 137.583 νέα κρούσματα του COVID-19 στην Αγγλία και την Ουαλία την Κυριακή, έναντι 162.572 κρουσμάτων στην Αγγλία το Σάββατο, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Αναφέρθηκαν 73 θάνατοι σε Αγγλία και Ουαλία, σημαντική μείωση σε σχέση με τους 154 που αναφέρθηκαν στην Αγγλία το Σάββατο.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα στοιχεία για τη Σκωτία και τη Βόρεια Ιρλανδία θα επικαιροποιηθούν μετά τις διακοπές της Πρωτοχρονιάς.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: η απειλή του συζύγου, η καταγγελία και η σύλληψη που “ακυρώθηκε”

ΝΒΑ: ο Αντετοκούνμπο πέτυχε νέο triple - double

Μοσχάτο: μαφιόζικη εκτέλεση άνδρα μπροστά στο παιδί του