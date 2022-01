Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Επίσκεψη σε διμοιρία στα Άνω Λιόσια

Την 514 διμοιρία της ΥΑΤ στα Άνω Λιόσια επισκέφθηκε σήμερα το απόγευμα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συζήτησε με τα μέλη της ειδικής ομάδας της Αστυνομίας και αντάλλαξε ευχές μαζί τους για τη νέα χρονιά, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

«Με τους άνδρες της 514 διμοιρίας της ΥΑΤ στα Άνω Λιόσια. Τους ευχαρίστησα για τον επαγγελματισμό τους στις αποστολές που αναλαμβάνουν, ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά και συζητήσαμε τα θέματα που τους απασχολούν»έγραψε σε ανάρτησή του στον προσωπικό λογαριασμό του Twitter, ο κ. Θεοδωρικάκος. Με τους άνδρες της 514 διμοιρίας της ΥΑΤ στα άνω Λιόσια. Τους ευχαρίστησα για τον επαγγελματισμό τους στις αποστολές που αναλαμβάνουν, ανταλλάξαμε ευχές για τη νέα χρονιά και συζητήσαμε τα θέματα που τους απασχολούν. pic.twitter.com/kHlc8xchs8 — Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 2, 2022