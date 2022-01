Αντιεμβολιαστές: Το Twitter έκλεισε τον λογαριασμό βουλευτή των ΗΠΑ

Τεχνολογία - Επιστήμη

H Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν κατηγορείται ότι παραβίασε κανονισμούς του μέσου κοινωνικής δικτύωσης

Το Twitter ανακοίνωσε σήμερα ότι ανέστειλε μόνιμα τη λειτουργία ενός από τους λογαριασμούς της βουλευτίνας του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία κατηγορείται ότι παραβίασε τους κανονισμούς του μέσου κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με την πληροφόρηση για την πανδημία.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης έκλεισε τον προσωπικό λογαριασμό της @mtgreenee, στον οποίο αυτή η θερμή υποστηρίκτρια του Ντόναλντ Τραμπ αναρτούσε πληθώρα ψευδών πληροφοριών σχετικά με τα εμβόλια κατά της Covid-19.

Η Γκριν, η οποία αναπαρήγαγε επίσης τις κατηγορίες περί εκλογικής νοθείας που διατύπωνε χωρίς αποδείξεις ο πρώην πρόεδρος, διατηρεί, εντούτοις, τον λογαριασμό της ως εκλεγμένη στη Βουλή των Αντιπροσώπων @RepMTG.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης δεν διευκρίνισε ποια μηνύματα αποτέλεσαν πρόβλημα, όμως αναφέρεται, σε ένα δελτίο τύπου που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο “σύστημά του κλιμακωτών ποινών”, προτού αναστείλει τη λειτουργία ενός λογαριασμού.

Ο λογαριασμός της Γκριν είχε ήδη μπλοκαριστεί για μία εβδομάδα τον Αύγουστο, διότι είχε γράψει ότι τα εμβόλια δεν λειτουργούν. Χθες, έκανε αναφορά, χωρίς να παραθέσει κανένα πραγματικό στοιχείο, σε έναν αριθμό εξαιρετικά υψηλό νεκρών εξαιτίας των εμβολίων κατά της Covid.

Σήμερα, η Γκριν επέκρινε σφόδρα την απόφαση του μέσου κοινωνικής δικτύωσης: το Twitter είναι ένας εχθρός της Αμερικής και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την αλήθεια, έγραψε σε ένα δελτίο τύπου.

Δεν είναι σοβαρό, θέλω να δείξω στην Αμερική ότι δεν τους έχει ανάγκη, τόνισε.

