Κορονοϊός – Ισραήλ: 4η δόση εμβολίου για τους άνω των 60 ετών

Εγκρίθηκε για δύο ακόμα κατηγορίες ανθρώπων, μετά τους ευπαθείς, η 4η δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού στο Ισραήλ.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Ναφτάλι Μπένετ ανακοίνωσε σήμερα ότι όλοι οι Ισραηλινοί άνω των 60 ετών και το ιατρικό προσωπικό θα μπορούν να επωφεληθούν από μια τέταρτη δόση εμβολίου κατά της covid-19, εν μέσω της έξαρσης των κρουσμάτων που συνδέεται με την άκρως μεταδοτική παραλλαγή Όμικρον.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου με επίκεντρο την πανδημία, ο Μπένετ επιβεβαίωσε πως το υπουργείο Υγείας ενέκρινε τη χορήγηση της τέταρτης δόσης, δύο ημέρες αφότου δόθηκε σε ευπαθείς ομάδες.

«Η παραλλαγή Όμικρον είναι εδώ και πρέπει να προστατευτούμε», δήλωσε ο Μπένετ.

Οι υγειονομικές αρχές έδωσαν την Πέμπτη το πράσινο φως για την τέταρτη δόση για τους ανοσοκατεσταλμένους ανθρώπους, έπειτα από μια εκστρατεία αναμνηστικών δόσεων το περασμένο καλοκαίρι.

Λίγο μετά την έναρξη του εμβολιασμού των ανοσοκατεσταλμένων πολιτών, ο διευθυντής του υπουργείου Υγείας Νάχμαν Ας ενέκρινε την άμεση χορήγηση μιας 4ης δόσης για τους τροφίμους των οίκων ευγηρίας και τους ασθενείς γηριατρικών τμημάτων.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα 4.206 νέα κρούσματα Covid-19 για το τελευταίο 24ωρο και μια αύξηση 195% εδώ και μία εβδομάδα, κάτι που θα μπορούσε να εντείνει σύντομα την πίεση στο σύστημα υγείας.

«Μπορεί να έχουμε 50.000 νέα κρούσματα την ημέρα σύντομα», προειδοποίησε ο Μπένετ, ο οποίος επανέλαβε την έκκλησή του για μαζικό εμβολιασμό των ενηλίκων και των παιδιών, που δεν το έχουν κάνει ακόμα.

Σε μια χώρα 9,2 εκατομμυρίων κατοίκων, όπου το 50% και πλέον του πληθυσμού έχει ήδη λάβει μια αναμνηστική δόση, τα σοβαρά κρούσματα επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή στους ανεμβολίαστους, σύμφωνα με τα δεδομένα που έχουν δημοσιεύσει οι αρχές.

Συνολικά, 1.394.407 μολύνσεις έχουν καταγραφεί από την αρχή της πανδημίας στο Ισραήλ, εκ των οποίων 8.244 θάνατοι, βάσει των επίσημων στοιχείων.

