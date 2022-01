Κοινωνία

Βρεφονηπιακοί - παιδικοί σταθμοί: Πως λειτουργούν από την Δευτέρα

Τι αναφέρεται στην ανακοίνωση του Υπ. Εργασίας για την λειτουργία βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Κανονικά ανοίγουν και λειτουργούν από σήμερα, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ενώ την Τρίτη ή την Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το άνοιγμα των σχολείων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εξέδωσε την Κυριακή το Υπουργείο Εργασίας:

«Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ενημερώνει ότι οι βρεφικοί, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί της χώρας, λειτουργούν κανονικά, αύριο Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022.

Τα ανωτέρω ισχύουν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/2021 (ΦΕΚ Β’ 6290/29-12-2021) ΚΥΑ ''Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00''.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη με σκοπό την διασφάλιση της υγείας, θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση μετά τις οδηγίες των ειδικών».

