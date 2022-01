Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: δεκάδες συλλήψεις σε διαδήλωση για το lockdown (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ταραχές ξέσπασαν στο Άμστερνταμ στην διάρκεια συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τα περιοριστικά μέτρα, λόγω της πανδημίας.

Μέλη των μονάδων αντιμετώπισης ταραχών της ολλανδικής αστυνομίας με γκλοπ και ασπίδες διέλυσαν ένα πλήθος χιλιάδων ανθρώπων, που είχαν συγκεντρωθεί στο Άμστερνταμ, για να διαμαρτυρηθούν κατά των μέτρων λοκντάουν για την αναχαίτιση της Covid-19 και κατά των εμβολιασμών.

Οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των δύο ανθρώπων απαγορεύονται βάσει των περιορισμών που επέβαλε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια να αποτρέψει το ενδεχόμενο η παραλλαγή Όμικρον του κορονοϊού να κατακλύσει το ήδη πιεσμένο υγειονομικό σύστημα της Ολλανδίας.

Τουλάχιστον 30 άνθρωποι συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν, αναφέρει η αστυνομία σε μια ανακοίνωση.

Η δήμαρχος του Άμστερνταμ Φέμκε Χαλσέμα εξέδωσε ένα έκτακτο διάταγμα, δίνοντας εντολή στην αστυνομία να αποκαταστήσει την τάξη στην κεντρική Πλατεία του Μουσείου, αφότου οι διαδηλωτές αψήφησαν την απαγόρευση περί δημόσιων συναθροίσεων.

Οι διαδηλωτές, οι περισσότεροι εκ των οποίων δεν φορούσαν μάσκες και δεν τηρούσαν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, αγνόησαν την εντολή να μην πραγματοποιήσουν πορεία και κινήθηκαν κατά μήκος ενός κεντρικού δρόμου, παίζοντας μουσική και κρατώντας κίτρινες ομπρέλες, εκδηλώνοντας την αντίθεσή τους, στα μέτρα της κυβέρνησης.

Ειδήσεις σήμερα:

Τένις - Σάκκαρη: ποδαρικό με το δεξί στην Αδελαΐδα

Rapid test δωρεάν από την Περιφέρεια Αττικής

Καιρός: τοπικές νεφώσεις και άνοδος θερμοκρασίας την Δευτέρα