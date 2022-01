Κόσμος

Ουκρανία: νέα απειλή Μπάιντεν στον Πούτιν

Τι είπε, σε τηλεφωνική συνομιλία, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ στον Ουκρανό ομόλογο του, σχετικά με την αμερικανική αντίδραση στις κινήσεις της Ρωσίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Κυριακή ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους «θα αντιδράσουν αποφασιστικά» εάν η Ρωσία εισβάλει στην Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Μπάιντεν είπε καθαρά ότι οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους να αντιδράσουν αποφασιστικά εάν η Ρωσία εισβάλει περαιτέρω στην Ουκρανία», αναφέρει δελτίο Τύπου που υπογράφεται από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, την Τζεν Ψάκι.

Ακόμη, ο κ. Μπάιντεν τόνισε τη δέσμευση της Ουάσιγκτον στην αρχή πως «τίποτα» δεν θα αποφασιστεί «για εσάς χωρίς εσάς», αναφερόμενος στην ανάγκη να συμπεριληφθεί το Κίεβο στις διαπραγματεύσεις της Ουάσιγκτον με τη Μόσχα για το μέλλον της Ουκρανίας.

«Εκτιμάμε την ακλόνητη υποστήριξη» της Ουκρανίας από πλευράς των ΗΠΑ, ήταν η αντίδραση του κ. Ζελένσκι μέσω Twitter. Πρόσθεσε ότι οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στις «ενέργειες στις οποίες προχωρούν από κοινού η Ουκρανία, οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ευρώπη και την αποφυγή της επιδείνωσης της κατάστασης».

Την Κυριακή 9η και τη Δευτέρα 10η Ιανουαρίου, Ρωσία και ΗΠΑ θα διεξαγάγουν συνομιλίες για την Ουκρανία στη Γενεύη. Οι δύο πλευρές, που θα εκπροσωπηθούν από την Αμερικανίδα υφυπουργό Εξωτερικών Γουέντι Σέρμαν και τον Ρώσο ομόλογό τους Σεργκέι Ριάμπκοφ, θα συνεχίσουν τις επαφές την Τετάρτη 12η Ιανουαρίου, στο συμβούλιο NATO-Ρωσίας, κατόπιν την Πέμπτη 13η Ιανουαρίου στο πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Την Παρασκευή, ο Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως προειδοποίησε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν εναντίον οποιασδήποτε εισβολής στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της βιντεοδιάσκεψής τους την προηγουμένη: «Είπα καθαρά στον πρόεδρο Πούτιν ότι θα υιοθετήσουμε πάρα πολύ σκληρές κυρώσεις και θα αυξήσουμε την πίεσή μας στην Ευρώπη, μαζί με τους συμμάχους μας στο NATO».

«Ήμασταν σαφείς: δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, δεν μπορεί να εισβάλει στην Ουκρανία», επέμεινε ο κ. Μπάιντεν.

Επρόκειτο για τη δεύτερη συνδιάλεξη των δύο αρχηγών κρατών μέσα σε τρεις εβδομάδες εξαιτίας της κλιμάκωσης των εντάσεων γύρω από την Ουκρανία, με την κινητοποίηση ρωσικών στρατευμάτων στα ανατολικά σύνορα της σήμερα φιλοδυτικής πρώην σοβιετικής δημοκρατίας.

«Σκληρές κυρώσεις»

Χθες Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε εξάλλου την «υποστήριξή του στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για να αποκλιμακωθούν οι εντάσεις στο Ντονμπάς και στην ενεργητική διπλωματία για να προωθηθεί η εφαρμογή των συμφωνιών του Μινσκ», σύμφωνα με την κυρία Ψάκι. Δυνάμει των συμφωνιών αυτών, που σύναψαν τα μέρη υπό την αιγίδα της Γαλλίας και της Γερμανίας, η Ουκρανία δέχθηκε να εφαρμόσει πολιτικές μεταρρυθμίσεις και η Ρωσία να τερματίσει την υποστήριξή της στους φιλορώσους αυτονομιστές αντάρτες.

Η Ουάσιγκτον και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της κατηγορούν τη Μόσχα ότι απειλή την Ουκρανία με νέα εισβολή, έπειτα από αυτή στην Κριμαία το 2014, και ότι κινεί τα νήματα του πολέμου μεταξύ των φιλορώσων αυτονομιστών και του ουκρανικού στρατού που ξέσπασε στο Ντονμπάς την ίδια χρονιά. Κάπου 100.000 Ρώσοι στρατιώτες συγκεντρώθηκαν γύρω από τα ανατολικά ουκρανικά σύνορα. Από την άλλη, για τη Μόσχα, η ασφάλεια της Ρωσίας περνάει από την απαγόρευση της διεύρυνσης του NATO προς ανατολάς, που εκλαμβάνει ως υπαρξιακή απειλή, και το τέλος των δυτικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά στα σύνορα της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο κ. Πούτιν εξέφρασε «ικανοποίηση» για την συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο την Πέμπτη για περίπου πενήντα λεπτά, ενώ σημείωσε πως η επιβολή μαζικών κυρώσεων στη Μόσχα εξαιτίας της κρίσης στην Ουκρανία θα αποτελούσε «κολοσσιαίο λάθος».

