Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός - Παυλάκης: κλειστά σχολεία και νέα μέτρα για να μειωθεί το “τσουνάμι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο ερευνητής που διαπρέπει στις ΗΠΑ για το τεράστιο ιικό φορτίο και τις επιπτώσεις του στην καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Τι είπε η Υφυπ. Παιδείας για το άνοιγμα σχολείων στις 10 Ιανουαρίου.

«Εγώ λέω να κοιτάξουμε το τσουνάμι που έχουμε μπροστά μας αυτήν και την επόμενη εβδομάδα και να μην ονειρευόμαστε τι θα γίνει σε μερικούς μήνες», είπε ο Γιώργος Παυλάκης, στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», απαντώντας στο ερώτημα εάν η μετάλλαξη Όμικρον μπορεί να αποτελεί την αρχή του τέλους της πανδημίας.

Όπως είπε ο ερευνητής, «δεν ενδιαφέρει και πολύ ο αριθμός των κρουσμάτων, είναι και πολλοί που κάνουν self test και δεν ανακοινώνονται κάπου ή είναι και test που βγαίνουν αρνητικά. Όταν έχεις τόσο γρήγορο και σύγχρονο ιό, υπάρχει τσουνάμι, καθώς όλοι μολύνονται ο ένας από τον άλλον πολύ γρήγορα, ειδικά σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και η Ελλάδα, που δεν είναι θωρακισμένες με τα εμβόλια, έχουμε περίπου το 25% του πληθυσμού αθωράκιστο».

«Είναι προφανές για μένα ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα, το έχω πει εδώ και καιρό, πρέπει όλοι να κάνουμε το εμβόλιο… χθες. Ο λόγος που βλέπουμε πολλούς ανθρώπους γύρω μας να μολύνονται, αλλά να μην πηγαίνουν στο νοσοκομείο, είναι το εμβόλιο και πρέπει να δοξάζουμε την δύναμη που μας τα έδωσε», προσέθεσε ο κ. Παυλάκης.

Όπως εξήγησε, «με τόσο μεγάλο ιικό φορτίο, είναι αδύνατον το εμβόλιο να δείξει την δύναμη του. Αν είχαμε 1000-1500 κρούσματα την ημέρα μετά από ένα lockdown θα ήταν πολύ διαφορετική η κατάσταση», ενώ σχετικά με την λειτουργία των σχολείων, τάχθηκε κατά του ανοίγματος τους στις 10 Ιανουαρίου, λέγοντας πως «με τόσο ιό στον αέρα και τόσα κρούσματα, δεν μπορούν να λειτουργήσουν τα σχολεία, από τα οποία εξαρτάται η λειτουργία της κοινωνίας. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε άρον – άρον, υπό χειρότερες συνθήκες, όπως έγινε την Πρωτοχρονιά».

«Όταν έκλεισαν τα σχολεία, τα κρούσματα στα παιδιά σχολικής ηλικίας μειώθηκαν στο μισό σε σχέση με τα κρούσματα που είχαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Να παρθούν τέτοια μέτρα, που να ανακοπούν τα κρούσματα. Αν μείνουν κλειστά τα σχολεία, θα κρατήσουν τα κρούσματα στα παιδιά στο μισό ή στο ένα τρίτο σε σχέση με τα κρούσματα με ανοιχτά σχολεία», επεσήμανε ο Γιώργος Παυλάκης.

Μάλιστα, ο κ. Παυλάκης είχε διάλογο και με τον Άδωνι Γεωργιάδη για τα μέτρα που έχουν ληφθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, σε σχέση με την πανδημία, αλλά και την οικονομία:

Ζέττα Μακρή: ανοιχτά σχολεία με προσαρμογή στα πρωτόκολλα

Μιλώντας στην ίδια εκπομπή, η Υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή, απέφυγε να αναφερθεί στα σενάρια για νέα μέτρα που θα ισχύσουν στα σχολεία, τονίζοντας πως «η Κυβέρνηση σκέφτεται να αξιοποιήσει τα όπλα της επιστήμης και τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου. Λογικός είναι ο φόβος των γονιών που υπάρχει, στα σχολεία όμως υπάρχει έλεγχος. Τα περισσότερα κρούσματα στα παιδιά εντοπίστηκαν όταν άνοιξαν τα σχολεία και έγιναν τα τεστ, καθώς μέχρι τότε τα παιδιά δεν ελέγχονταν».

Όπως συμπλήρωσε, «σοβαρότατο ενδεχόμενο έως βεβαιότητα, είναι η προσαρμογή των πρωτοκόλλων, αλλά με ανοιχτά σχολεία».





Ειδήσεις σήμερα:

Κεντρικό Σχολείο: Το πρώτο ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο νεοελληνικό κράτος

Βρεφονηπιακοί - παιδικοί σταθμοί: Πως λειτουργούν από την Δευτέρα

Νότια Αφρική - Φωτιά στην Βουλή: τα σενάρια και η σύλληψη