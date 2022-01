Οικονομία

Κορονοϊός - Γκάγκα: όχι μοριακό τεστ για εμβολιασμένους εργαζόμενους

Διευκρινίσεις, μιλώντας στο τηλέφωνο με τον Γιώργο Παπαδάκη, έδωσε η Αν. Υπ. Υγείας, μετά την θύελλα που έχει προκληθεί και το αλαλούμ που επικρατεί μεταξύ υπαλλήλων και εργοδοτών.

Για τους εργαζόμενους εμβολιασμένους δεν χρειάζεται μοριακό τεστ για να είναι καλυμμένοι στην εργασία τους, εφόσον νοσήσουν από κορονοϊό, αλλά αρκεί το θετικό rapid test, που θα αναρτηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα από τους φαρμακοποιούς ή τα διαγνωστικά κέντρα.

Αυτό διευκρίνισε η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, συνομιλώντας τηλεφωνικά με τον Γιώργο Παπαδάκη, μετά την δημόσια έκκληση του παρουσιαστή από τον «αέρα» της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», να υπάρξουν διευκρινίσεις για όσα είχε πει η ίδια απο την Πέμπτη, σε συνέχεια μηνυμάτων από τηλεθεατές για το αλαλούμ που επικρατεί σχετικώς με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να «καλυφθεί» η απουσία από την εργασία όσων υπαλλήλων διαγιγνώσκονται θετικοί στον κορονοϊό.

Μάλιστα, ο Γιώργος Παπαδάκης μετέφερε την διαβεβαίωση της Μίνας Γκάγκα ότι εντός της ημέρας θα υπάρξει επίσημη σχετική ανακοίνωση.

