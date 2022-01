Κοινωνία

Εκοιμήθη ο Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας, Κοσμάς

Κατέληξε ο Ιεράρχης, ο οποίος νοσηλευόταν επί πολλές ημέρες στην ΜΕΘ, διασωληνωμένος και εν συνεχεία με τραχειοστομία.

Η Αιτωλοακαρνανία θρηνεί για τον Μητροπολίτη Κοσμά που εκοιμήθη σε ηλικία 76 ετών χάνοντας την μάχη με τον κορονοϊό.

Άφησε σήμερα, Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2021, την τελευταία του πνοή στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» όπου νοσηλευόταν.

O Mητροπολίτης, που ήταν ανεμβολίαστος, βεβαιώθηκε ως θετικός στον κορονοϊό την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου , αντιμετωπίζοντας αρχικώς ήπια συμπτώματα και παραμένοντας στην οικία του.