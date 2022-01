Αθλητικά

La Liga: Η Μπαρτσελόνα νίκησε Μαγιόρκα και... κορονοϊό

Οι «μπλαουγκράνα» επιβλήθηκαν εκτός έδρας της Μαγιόρκα και επέστρεψαν στα «τρίποντα» μετά την ισοπαλία με τη Σεβίλη.

Νικηφόρο «ποδαρικό» στο 2022 έκανε η Μπαρτσελόνα. Οι «μπλαουγκράνα» επιβλήθηκαν εκτός έδρας της Μαγιόρκα με 1-0, στο παιχνίδι για τη 19η αγωνιστική της La Liga, και επέστρεψαν στα «τρίποντα» μετά την ισοπαλία με τη Σεβίλη.

Τους τρεις βαθμούς στην ομάδα του Τσάβι χάρισε ο Λούουκ ντε Γιονγκ, ο οποίος συμπεριλήφθηκε στο αρχικό σχήμα των Καταλανών, λόγω των πολλών απουσιών από κορονοϊό και τραυματισμούς. Μολονότι μετρούσε μόνο ένα γκολ στις προηγούμενες εννέα εφετινές εμφανίσεις του, ο Ολλανδός βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα λίγο πριν το ημίχρονο και χάρισε ένα πολύτιμο «τρίποντο» στην Μπαρτσελόνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, λόγω των πολλών απουσιών της Μπαρτσελόνα, ο Τσάβι είχε στον πάγκο επτά παίκτες από τη «Μασία» στο παιχνίδι.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 19ης αγωνιστικής στη La Liga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Βαλένθια-Εσπανιόλ 1-2 / (51΄ Αλντερέτε - 83΄ πεν. Ντε Τομάς, 88΄ Πουάδο)

Χετάφε-Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 / (9΄ Ενές Ουνάλ)

Ατλέτικο Μ.-Ράγιο Βαγεκάνο 2-0 / (28΄, 53΄ Κορέα)

Έλτσε-Γρανάδα 0-0

Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1 / (58΄ πεν. Χοσέλου - 14΄ Γιανουζάι)

Μπέτις-Θέλτα 0-2 / (36΄ πεν., 45+2΄ Ιάγκο Άσπας)

Μαγιόρκα-Μπαρτσελόνα 0-1 / ( 44΄ Ντε Γιονγκ)