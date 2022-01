Κοινωνία

Καιρός - Παγετός: Πού καταγράφηκαν οι χαμηλότερες θερμοκρασίες

Παγετός επικράτησε σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές και ημιορεινές περιοχές της χώρας. Η χαμηλότερη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Φαράγγι Μοιρών Φλώρινας και ήταν -5 βαθμοί Κελσίου.

Το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε τις επόμενες χαμηλότερες θερμοκρασίες του πρωινού σε Νέο Καύκασο Φλώρινας (-3,8), Βουτύρο Καρπενησίου (-3,2), Γρεβενά (-3), Πτολεμαΐδα (-2,9), Βωβούσα Ιωαννίνων (-2,8) και Νευροκόπι (-2,5 βαθμοί).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, για σήμερα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί-νοτιοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο. Ο υδράργυρος στα βόρεια θα φτάσει τους 16, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 18 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Την Τρίτη στα δυτικά, στη νότια νησιωτική χώρα καθώς και στην Θράκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα νότια. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Τις πρωινές και βραδινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι στα νότια θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί, 4 με 6 μποφόρ, με τάση εξασθένησης από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές οι άνεμοι θα είναι αρχικά δυτικοί-βορειοδυτικοί, 3 με 4 μποφόρ, ενώ βαθμιαία θα στραφούν σε νότιους-νοτιοδυτικούς, 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα κεντρικά και νότια τους 17 με 19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

