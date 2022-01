Life

Παναγιωτόπουλος: η βόλτα με την σύζυγο και η Πρωτοχρονιά στην “απομόνωση” (βίντεο)

Αποκλειστικές εικόνες και πληροφορίες μεταδόθηκαν από την εκπομπή “Το Πρωινό”, μαζί με αναφορές για 12 γυναίκες που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση.

Την πρώτη βόλτα του Στάθη Παναγιωτόπουλου μετά την έλευση του 2022, μαζί με την σύζυγο του και τον σκύλο τους, κατέγραψε ο Νίκος Σεϊδαρίδης για λογαριασμό της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Στις εικόνες εμφανίζεται το ζευγάρι, χωρίς να κρατιέται χέρι με χέρι, όπως στην πρώτη βόλτα τους μετά την απόφαση να μείνει ελεύθερος υπό όρους ο Στάθης Παναγιωτόπουλος, μέχρι να γίνει η δίκη του.

Όπως είπε ο φωτογράφος, περίμενε έξι ώρες για να καταγράψει τις εν λόγω σκηνές και ότι ο Στάθης Παναγιωτόπουλος με την σύζυγο του, αφού τον αντιλήφθηκαν δεν έκαναν κάτι για να τον εμποδίσουν να απαθανατίσει τις εικόνες αυτές ούτε όμως ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό και τις ευχές του.

Η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου μετέδωσε ότι την Πρωτοχρονιά ο Στάθης Παναγιωτόπουλος την πέρασε στην «απομόνωση», καθώς μόνο με τον αδελφό του διατηρεί τακτικές επαφές τις τελευταίες ημέρες, όπως και με τον δικηγόρο του, χωρίς να έχει πολλές άλλες συναντήσεις ή να δέχεται επισκέψεις.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τεργιάκης μετέφερε πληροφορία από αστυνομικό, πως συνολικά 12 είναι οι γυναίκες που σχετίζονται με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο τα τελευταία χρόνια και διαθέτουν ή αναζητούν στοιχεία για ερωτικά βίντεο και φωτογραφίες τους, που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, εν αγνοία τους.

