Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: άνοιξαν οι παιδικοί σταθμοί; Τώρα το μαθαίνω εγώ (βίντεο)

Έκπληκτο το μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για το άνοιγμα των σταθμών. Τι είπε για τα σχολεία, την συρροή κρουσμάτων και την συνταγογράφηση των μοριακών τεστ.

«Θα δούμε τα επιδημιολογικά δεδομένα. Θα δούμε αν έχουμε συρροές μέσα στο σχολείο, αν κόλλησε το ένα παιδί από το άλλο παιδί μέσα στο σχολείο, έχουμε στοιχεία και πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές» είπε ο Αλκιβιάδης Βατόπουλος, μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορονοϊό, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» σχετικά με την σύσκεψη που θα γίνει τις επόμενες ημέρες για το άνοιγμα των σχολείων.

«Η κοινωνία θέλει ανοιχτά τα σχολεία», είπε ο κ. Βατόπουλος, λέγοντας πως είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει αύξηση των ελέγχων στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και σημειώνοντας πως «δεν ξέρω αν είναι rapid ή self test, όλα είναι υπό συζήτηση».

Υπενθύμισε πως σε σχέση με την τελευταία οδηγία για την καραντίνα, ανέφερε πως «η καραντίνα είναι 5 ημέρες στο σπίτι συν 5 ημέρες με μάσκα υψηλής προστασίας, επειδή είναι πολλά τα κρούσματα με ελαφρά συμπτώματα, για να μπορέσει να λειτουργήσει η κοινωνία και καθώς ο χρόνος μεταδοτικότητας έχει μειωθεί σημαντικά, σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα»

Μιλώντας για τα μοριακά τεστ, για τα οποία ο Άδωνις Γεωργιάδης προανήγγειλε πως θα επανεξεταστεί το πλαφόν των 60 ευρώ, ο κ. Βατόπουλος είπε πως «το πρόβλημα δεν είναι τα 60 ευρώ, δεν είναι παράλογη η τιμή. Το πρόβλημα είναι ότι δεν συνταγογραφείται και το πληρώνουν οι πολίτες από την τσέπη τους. Θα έπρεπε να συνταγογραφείται».

Ο Καθηγητής Μικροβιολογίας είπε πως «σε σχέση με άλλες χώρες, τα κρούσματα στην Ελλάδα, όπως και οι θάνατοι, είναι αρκετά υψηλά, αλλά αυτό είναι κάτι που μειώνεται σταδιακά»

Ο κ. Βατόπουλος δήλωσε έκπληκτος για την έναρξη λειτουργίας από σήμερα των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, δηλώνοντας άγνοια για την εξέλιξη αυτή, την οποία έμαθε όπως είπε στον «αέρα» της εκπομπής από τον Γιώργο Παπαδάκη. Όπως είπε ο κ. Βατόπουλος, «δεν έχει τεθεί θέμα στην Επιτροπή για την λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών»,.

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, σχετικά με την λειτουργία των σχολείων και των φροντιστηρίων ανέφερε πως «η Επιτροπή έχει καλή συνεργασία με το Υπ. Παιδείας και θα τα συζητήσουμε όλα όσα αφορούν και τα φροντιστήρια και όλα».

