Καστελλόριζο: Τούρκοι φαντάροι απειλούν ότι φτάνουν στο νησί κολυμπώντας

Σε νέες προκλήσεις με στόχο το Καστελλόριζο, προχώρησε η Τουρκία.



Παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Τούρκος Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με την τουρκική οικονομία, η Αγκυρα, παραμένει πιστή στην τακτική των προκλήσεων και της ρητορείας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.



Αυτή την φορά προχώρησε σε μια ακόμη προκλητική ανάρτηση, με στόχο το Καστελλόριζο.



Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, ανέβασε βίντεο στον επίσημο λογαριασμό του στο Twitter. Συγκεκριμένα, το βίντεο δείχνει τις δηλώσεις που έκανε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ στις 24 Δεκέμβρη ότι το Καστελλόριζο είναι σε απόσταση 1.950 μέτρων από την Τουρκία και οι σπουδαστές της ακαδημίας Πολέμου μπορούν να φτάσουν εκεί κολυμπώντας.



Στη συνέχεια δείχνει χάρτη με τα τουρκικά παράλια και το Καστελλόριζο και ακολουθούν Τούρκοι σπουδαστές του Πανεπιστημίου Εθνικής Άμυνας να κολυμπούν προς το νησί Τούζλα το οποίο -συμπωματικά- απέχει 1.950 μ. από τις εγκαταστάσεις της σχολής, στο πλαίσιο των «Προγραμματισμένων Εκπαιδεύσεων Κολύμβησης Ανοιχτής Θάλασσας».

