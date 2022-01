Κοινωνία

Ορφανοτροφείο “κολαστήριο”: Έρευνα για παράνομες υιοθεσίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Σημεία και τέρατα» λάμβαναν χώρα στο ορφανοτροφείο – κολαστήριο. Τα παιδιά υποβάλλονται και σε ψυχιατρικό έλεγχο. Οι κινήσεις της Δόμνας Μιχαηλίδου.



«Σημεία και τέρατα» λάμβαναν χώρα στο ορφανοτροφείο – κολαστήριο, όπου παιδιά είχαν σεξουαλικές επαφές μεταξύ τους, παρουσία των εργαζομένων της δομής. Η συγκλονιστική αυτή υπόθεση, που έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, δεν είναι η μοναδική, καθώς, όπως αποκαλύπτει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, στη Realnews, το ίδιο ίδρυμα ερευνάται και για παράνομες υιοθεσίες κατά το παρελθόν.

Λίγες ώρες μετά την επίσκεψή της στο Νοσοκομείο Παίδων, όπου έπειτα από εισαγγελική εντολή βρίσκονται πέντε ανήλικα παιδιά της δομής, ηλικίας από 7 έως 11 ετών, η υφυπουργός κάνει λόγο για μια απίστευτη υπόθεση που δείχνει να μην έχει τέλος. «Για τη συγκεκριμένη δομή είναι ανοιχτή έρευνα για παράνομες υιοθεσίες. Πρόκειται για καταγγελίες και αναφορές που αφορούν την περίοδο πριν από το 2017. Από αυτές φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι έδιναν τα παιδιά εκεί που ήθελαν, προφανώς έναντι αδράς αμοιβής, και δυστυχώς το είχαν κάνει σύστημα», αναφέρει η Δ. Μιχαηλίδου.

Η Εισαγγελία ερευνά εδώ και μήνες, με τη δέουσα προσοχή, την περίπτωση ανήλικων παιδιών, η οποία, όπως επισημαίνει η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κινδύνευε να παραγραφεί. «Οι υπηρεσιακοί μας υπάλληλοι είναι κάθε εβδομάδα στην Εισαγγελία για να καταθέσουν γι’ αυτό και σύντομα αναμένονται εξελίξεις. Δυστυχώς, και αυτή η υπόθεση έχει χρονίσει», προσθέτει.

Ψυχιατρικός έλεγχος



Ήδη, έπειτα από την καταγγελία που είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη εβδομάδα, τα ανήλικα παιδιά, μετά τον προβλεπόμενο σωματικό έλεγχο από τους γιατρούς, υποβάλλονται και σε ψυχιατρικό έλεγχο, ο οποίος αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί άμεσα.

«Οι γιατροί είναι δίπλα στα παιδιά από την πρώτη στιγμή. Ο εισαγγελέας αναμένει τις σωματικές και ψυχιατρικές εξετάσεις των παιδιών και τις αναφορές της αστυνομικής έρευνας. Και οι δύο διαδικασίες προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς», τονίζει η Δ. Μιχαηλίδου.

Όπως ενημερώθηκε η υφυπουργός κατά την πρόσφατη επίσκεψή της, τα παιδιά δεν φέρουν εμφανή ίχνη σωματικής κακοποίησης. «Αυτό είναι κάτι που αναμέναμε, με βάση την καταγγελία. Ότι εργαζόμενη τους έριχνε χαστούκια και ότι τους χορηγούσε ληγμένα φάρμακα δεν φαίνεται πάνω στα παιδιά, ούτε βεβαίως και οι σεξουαλικές πράξεις, οι οποίες ήταν τέτοιες που δεν υπήρχε διείσδυση. Από την άλλη, τα παιδιά, τα μισά εκ των οποίων λαμβάνουν ψυχιατρική αγωγή, είναι εμφανώς παραμελημένα και φοβισμένα. Ένα από αυτά είπε στους γιατρούς και μου το μετέφεραν: “Ό, τι και να κάνετε εμείς δεν πρόκειται να πούμε τίποτα”. Το μεγαλύτερο σε ηλικία από τα παιδιά με ρώτησε αν μπορεί να μείνει στο νοσοκομείο και να μη γυρίσει στο ίδρυμα. Αυτό από μόνο του τα λέει όλα», σημειώνει.

Η υφυπουργός δεν βγάζει από το κάδρο και τα υπόλοιπα 30 παιδιά που φιλοξενούνται στη συγκεκριμένη δομή της Αθήνας, για τα οποία πρέπει να εξασφαλιστεί ότι μεγαλώνουν σε ένα καλύτερο περιβάλλον από αυτό που τους απομάκρυνε ο εισαγγελέας. Το ερώτημα που έχει πλέον προκύψει είναι αν το συγκεκριμένο ορφανοτροφείο παραμένει ασφαλές για όλα τα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί ή θα πρέπει να ενεργοποιηθεί κάποιο άλλο σχέδιο.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ξεκαθαρίζει ότι υπάρχει ήδη εναλλακτικό σχέδιο. «Μελετάμε ήδη ένα σχέδιο, σε περίπτωση που κλείσει η δομή, για το πού θα μεταφερθούν τα παιδιά. Προφανώς σε άλλες δομές. Η αλλαγή του χώρου δεν είναι ιδανική όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, ωστόσο κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες είναι προτιμότερη η μετακίνησή τους, από το να ζουν σε ένα τόσο κακοποιητικό περιβάλλον».

Η απομάκρυνση

Σύμφωνα με νομοθετική τροπολογία που εγκρίθηκε πριν από δύο μήνες, κατόπιν πρωτοβουλίας της Δ. Μιχαηλίδου, καθίσταται αδύνατο να εργάζεται κάποιος σε οποιαδήποτε δομή αν δεν έχει λευκό ποινικό μητρώο για συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα. Το επόμενο βήμα, λοιπόν, είναι να στοιχειοθετηθεί η ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα για τους συγκεκριμένους εργαζομένους, έτσι ώστε να απομακρυνθούν από την εργασία τους.

Πηγή: RealNews