Εκτέλεση στο Μοσχάτο: Η γεωργιανή μαφία και το κωδικό όνομα του 40χρονου

Εκτενή ρεπορτάζ σε ρωσικά και γεωργιανά μέσα ενημέρωσης. Τι ψάχνουν οι Αρχές.



Μέλος της γεωργιανής μαφίας φέρεται να είναι ο 40χρονος Γεωργιανός που δολοφονήθηκε την Πρωτοχρονιά στο Μοσχάτο μπροστά στα μάτια μελών της οικογένειάς του.

Για την εκτέλεση του Γεωργιανού αναφέρθηκαν εκτενώς ρωσικά και γεωργιανά μέσα ενημέρωσης, τάσσοντάς τον στον σκληρό πυρήνα γνωστής μαφίας που πραγματοποιεί ληστείες, μετέδωσε το Mega. Μάλιστα, όπως αναφέρουν οι Ρώσοι, το κωδικό του όνομα είναι Σότικο.

Οι Αρχές που ερευνούν την υπόθεση έχουν πέσει σε... τοίχο. Κι αυτό γιατί, ο 40χρονος Γεωργιανός φέρεται να έχει «καθαρό» ποινικό μητρώο στη χώρα μας κι έτσι αναζητούν πληροφορίες στο παρελθόν του άνδρα στη χώρα από την οποία κατάγεται, ώστε να δουν εάν προκύπτει κάποιο στοιχείο.





Eπίσης, οι Αρχές εξετάζουν κάμερες της περιοχής προκειμένου να μπορέσουν να βρουν κάποιο στοιχείο που να τους οδηγήσει στο δράστη, ενώ δεν αποκλείεται και η ύπαρξη συνεργού.

Η δολοφονία θυμίζει ξεκαθάρισμα λογαριασμών και οι Αρχές «ξεσκονίζουν» τις επαφές του θύματος που ζούσε τέσσερα χρόνια στην Ελλάδα.

