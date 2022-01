Υγεία - Περιβάλλον

Rapid test: που βγήκε θετικό το 30% των ελέγχων την Κυριακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυξημένα ποσοστά θετικότητας καταγράφηκαν στα περισσότερα από τα 29 σημεία, όπου βρέθηκαν χθες οι κινητές μονάδες του ΕΟΔΥ.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΕΟΔΥ, «την Κυριακή 2 Ιανουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκαν 29 δράσεις δωρεάν δειγματοληπτικού ελέγχου σε κεντρικά σημεία 23 Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στις οποίες διενεργήθηκαν 12.072 rapid test και ανευρέθηκαν 1877 θετικά (15.49%). Από τις 1877 περιπτώσεις, οι 882 αφορούν άνδρες και οι 995 γυναίκες με μέσο όρο ηλικίας τα 33.22 έτη.

ΠΕ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ.ΑΙΓΑΛΕΩ : 808 rapid test με 143 θετικά (17.7%) αφορούν σε 72 άνδρες και 71 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

: 808 rapid test με 143 θετικά (17.7%) αφορούν σε 72 άνδρες και 71 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη ΠΕ ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ - Δ. ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 1028 rapid test με 152 θετικά (14.79%) αφορούν σε 69 άνδρες και 83 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη

1028 rapid test με 152 θετικά (14.79%) αφορούν σε 69 άνδρες και 83 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΔΕΘ ΠΥΛΗ: 725 rapid test με 72 θετικά (9.93%) αφορούν σε 35 άνδρες και 37 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη

725 rapid test με 72 θετικά (9.93%) αφορούν σε 35 άνδρες και 37 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη ΠΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ: 251 rapid test με 49 θετικά (19.52%) αφορούν σε 23 άνδρες και 26 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

251 rapid test με 49 θετικά (19.52%) αφορούν σε 23 άνδρες και 26 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΒΥΤΙΝΑ: 47 αρνητικά rapid test

47 αρνητικά rapid test ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ – ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ: 72 rapid test με 5 θετικά (6.94%) αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 24 έτη

72 rapid test με 5 θετικά (6.94%) αφορούν σε 4 άνδρες και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 24 έτη ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ: 265 rapid test με 48 θετικά (18.11%) αφορούν σε 20 άνδρες και 28 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη

265 rapid test με 48 θετικά (18.11%) αφορούν σε 20 άνδρες και 28 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 37 έτη ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: 314 rapid test με 25 θετικά (7.96%) αφορούν σε 13 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

314 rapid test με 25 θετικά (7.96%) αφορούν σε 13 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη ΠΕ ΑΡΤΑΣ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΈΝΤΡΟ ΑΡΤΑΣ: 295 rapid test με 64 θετικά (21.69%) αφορούν σε 34 άνδρες και 30 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

295 rapid test με 64 θετικά (21.69%) αφορούν σε 34 άνδρες και 30 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη ΠΕ ΑΧΑΪΑΣ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ: 496 rapid test με 106 θετικά (21.37%) αφορούν σε 43 άνδρες και 63 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

496 rapid test με 106 θετικά (21.37%) αφορούν σε 43 άνδρες και 63 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ - ΓΡΕΒΕΝΑ: 141 rapid test με 42 θετικά (29.79%) αφορούν σε 22 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

141 rapid test με 42 θετικά αφορούν σε 22 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ, ΛΙΜΑΝΙ ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑΣ : 23 rapid test με 1 θετικό (4.35%) αφορά σε 1 άνδρα 44 ετών

: 23 rapid test με 1 θετικό (4.35%) αφορά σε 1 άνδρα 44 ετών ΠΕ ΕΒΡΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: 307 rapid test με 15 θετικά (4.89%) αφορούν σε 9 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη

307 rapid test με 15 θετικά (4.89%) αφορούν σε 9 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 23 έτη ΠΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ: 71 rapid test με 2 θετικά (2.82%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη

71 rapid test με 2 θετικά (2.82%) αφορούν σε 1 άνδρα και 1 γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 41 έτη ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ - ΠΥΡΓΟΣ : 325 rapid test με 70 θετικά (21.54%) αφορούν σε 35 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

: 325 rapid test με 70 θετικά (21.54%) αφορούν σε 35 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ – ΒΕΡΟΙΑ : 214 rapid test με 47 θετικά (21.96%) αφορούν σε 24 άνδρες και 23 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

: 214 rapid test με 47 θετικά (21.96%) αφορούν σε 24 άνδρες και 23 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ : 682 rapid test με 94 θετικά (13.78%) αφορούν σε 42 άνδρες και 52 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη

: 682 rapid test με 94 θετικά (13.78%) αφορούν σε 42 άνδρες και 52 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 22 έτη ΠΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ : 568 rapid test με 52 θετικά (9.15%) αφορούν σε 23 άνδρες και 29 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη

: 568 rapid test με 52 θετικά (9.15%) αφορούν σε 23 άνδρες και 29 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 25 έτη ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ "ΠΑΝΘΕΟΝ": 386 rapid test με 88 θετικά (22.8%) αφορούν σε 47 άνδρες και 41 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη

386 rapid test με 88 θετικά (22.8%) αφορούν σε 47 άνδρες και 41 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 31 έτη ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΑ ΠΥΡΡΟΥ : 1435 rapid test με 234 θετικά (16.31%) αφορούν σε 110 άνδρες και 124 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

: 1435 rapid test με 234 θετικά (16.31%) αφορούν σε 110 άνδρες και 124 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ : 726 rapid test με 113 θετικά (15.56%) αφορούν σε 53 άνδρες και 60 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη

: 726 rapid test με 113 θετικά (15.56%) αφορούν σε 53 άνδρες και 60 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ,ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ : 314 rapid test με 68 θετικά (21.66%) αφορούν σε 31 άνδρες και 37 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη

: 314 rapid test με 68 θετικά (21.66%) αφορούν σε 31 άνδρες και 37 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ – ΚΙΛΚΙΣ : 267 rapid test με 25 θετικά (9.36%) αφορούν σε 7 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

: 267 rapid test με 25 θετικά (9.36%) αφορούν σε 7 άνδρες και 18 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη ΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ – ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 282 rapid test με 42 θετικά (14.89%) αφορούν σε 21 άνδρες και 21 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη

282 rapid test με 42 θετικά (14.89%) αφορούν σε 21 άνδρες και 21 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 30 έτη ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ: 736 rapid test με 59 θετικά (8.02%) αφορούν σε 27 άνδρες και 32 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη

736 rapid test με 59 θετικά (8.02%) αφορούν σε 27 άνδρες και 32 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη ΠΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ: 345 rapid test με 67 θετικά (19.42%) αφορούν σε 35 άνδρες και 32 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη

345 rapid test με 67 θετικά (19.42%) αφορούν σε 35 άνδρες και 32 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 28 έτη ΠΕ ΠΡΕΒΕΖΑΣ – ΠΡΕΒΕΖΑ: 394 rapid test με 56 θετικά (14.21%) αφορούν σε 21 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη

394 rapid test με 56 θετικά (14.21%) αφορούν σε 21 άνδρες και 35 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 29 έτη ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑ: 353 rapid test με 93 θετικά (26.35%) αφορούν σε 42 άνδρες και 51 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη

353 rapid test με 93 θετικά (26.35%) αφορούν σε 42 άνδρες και 51 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 33 έτη ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ - ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ: 202 rapid test με 38 θετικά (18.81%) αφορούν σε 18 άνδρες και 20 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 24 έτη».