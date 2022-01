Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διασωληνώθηκαν μητέρα και το πρόωρο μωρό της

Διασωληνώθηκε 36χρονη λεχώνα και το πρόωρα γεννημένο μωρό της. Οκτώ παιδιά νοσηλεύονται με κορονοϊό στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης.



«Δεχόμαστε μεγάλη πίεση», ανέφερε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης Γιώργος Δόντσιος μιλώντας στο GRTimes, δίνοντας στοιχεία για την εξέλιξη της χθεσινοβραδινής εφημερίας.

Συγκεκριμένα τόνισε ότι χθες Κυριακή προσήλθαν στο νοσοκομείο 205 περιστατικά κορονοϊού και μέχρι σήμερα στις 8:00 π.μ (οπότε έληξε τυπικά η εφημερία) είχαν γίνει 45 εισαγωγές, ενώ άλλα 25 περιστατικά εξετάζονταν ως ύποπτα.

Την ίδια ώρα παρατηρήθηκε αύξηση των διαγνωστικών τεστ κατά τη διάρκεια των γιορτών. Όπως επισημαίνει ο κ. Δόντσιος στο GRTimes «συνήθως τέτοια μέρα είχαμε γύρω στα 100 rapid test, ενώ χθες έγιναν 350, από τα οποία τα 90 βγήκαν θετικά».

Στη χθεσινή εφημερία οι γιατροί αναγκάστηκαν να πάρουν με καισαρική το βρέφος που κυοφορούσε μόλις 22 εβδομάδες μία 36χρονη η οποία είχε προσβληθεί από τον κορονοϊό και να διασωληνώσουν τόσο την ίδια όσο και το πρόωρα γεννημένο μωρό της.

Επίσης, ο κ. Δόντσιος επισήμανε ότι νοσηλεύονται στο Ιπποκράτειο οκτώ παιδιά από τα οποία τα δύο εισήχθησαν χθες, ευτυχώς προληπτικά και με ήπια συμπτώματα. Πρόσθεσε δε πως από τις 28 κλίνες ΜΕΘ που διαθέτει το νοσοκομείο οι 26 είναι κατειλημμένες, ωστόσο ενδέχεται να γεμίσουν σήμερα πριν από το μεσημέρι.

Πιεζόμαστε πολύ - Έχουμε δύο χρόνια να πάρουμε άδειες

«Θα πρέπει να αυξηθούν τα συνεργεία διαγνωστικών τεστ του ΕΟΔΥ ώστε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία» υπογράμμισε ο κ. Δόντσιος, ενώ αναφερόμενος στις δραματικές εργασιακές συνθήκες που αντιμετωπίζει το υγειονομικό προσωπικό τις κρίσιμες αυτές ώρες είπε ότι «έχουμε δύο χρόνια να πάρουμε άδειες, και άρχισαν να νοσούν και οι εργαζόμενοι, χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να λείψουν από το πόστο τους».

Τέλος, ο κ. Δόντσιος εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα έχουμε έξαρση στα κρούσματα της μετάλλαξης «Όμικρον» με το πέρας των γιορτών. Μάλιστα, όπως είπε, το αποτύπωμα της κινητικότητας λόγω της εορταστικής περιόδου θα αρχίσει να καταγράφεται από την ερχόμενη Παρασκευή στα διαγνωστικά τεστ.

