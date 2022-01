Οικονομία

Ελεγχόμενη στάθμευση - “myAthenspass”: νέες λειτουργίες

Αναβάθμιση του app με αλλαγές για την ελεγχόμενη στάθμευση στα όρια του Δήμου Αθηναίων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών.

Σε ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, αναφέρονται τα εξής:

«Τη δυνατότητα σε κάθε οδηγό που παρκάρει στην Αθήνα να προγραμματίζει, μέσω της εφαρμογής «myAthenspass», την έναρξη της στάθμευσής του, ακόμη και εκτός ωραρίου λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης, προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα κατά την έναρξή της (στις 9 π.μ.), δίνει από σήμερα ο Δήμος Αθηναίων.

Πρόκειται για σημαντική ψηφιακή αναβάθμιση, που εξασφαλίζει τη νομιμότητα της στάθμευσης στο κέντρο και τις γειτονιές της Αθήνας, και επομένως την αποφυγή επιβολής προστίμου από τη Δημοτική Αστυνομία.

Με την εφαρμογή «myAthensPass» που αναπτύχθηκε από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Πληροφορικής του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε.) ο οδηγός - χρήστης της εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να αγοράσει γρήγορα και αξιόπιστα, χρόνο στάθμευσης για το όχημά του από όπου και αν βρίσκεται, μέσω του κινητού του τηλεφώνου.

Ποια είναι τα έξι βήματα για τη χρήση της εφαρμογής

Εγκατάσταση: Αναζητήστε το «myAthensPass» στο Play Store για συσκευές Android (https://bit.ly/googleplayMAP) ή στο App Store για συσκευές iOS (https://bit.ly/appstoreMAP) και εγκαταστήστε το στο smartphone. Εγγραφή και είσοδος: Ακολουθήστε τις οδηγίες και συμπληρώστε τα στοιχεία που θα σας ζητηθούν, ώστε να δημιουργήσετε τον λογαριασμό σας. Προσθήκη κάρτας αγορών: Στο μενού «πορτοφόλι» εισάγετε τα στοιχεία της τραπεζικής σας κάρτας (debit, credit ή prepaid). Αγορά εισιτηρίου: Αγοράστε το επιθυμητό ποσό (από €0,5 έως €20). Ενεργοποίηση στάθμευσης: Εντοπίστε τη θέση σας στον χάρτη, επιλέξτε τον χρόνο στάθμευσης (30’ - 180’), εισάγετε τον αριθμό πινακίδας του οχήματός σας (ελληνική ή διεθνής) χωρίς κενό ή παύλα και ενεργοποιήστε τη στάθμευσή σας. Ακριβώς 10’ πριν λήξει ο χρόνος στάθμευσης, θα ενημερωθείτε από την εφαρμογή με ειδοποίηση (notification), ώστε να τον ανανεώσετε με μία μόνο κίνηση, σε περίπτωση που το επιθυμείτε.

Σήμερα, περισσότεροι από 100.000 οδηγοί χρησιμοποιούν την εφαρμογή «myAthensPass», προκειμένου να αγοράζουν ηλεκτρονικά χρόνο στάθμευσης σε μία από τις 3.500 θέσεις των ζωνών ελεγχόμενης στάθμευσης του Δήμου Αθηναίων. Σε καθημερινή βάση, μέσω της εφαρμογής, καταγράφονται περισσότερες από 3.000 σταθμεύσεις.

Σημειώνεται ότι το ωράριο λειτουργίας της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι από Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 21:00 και το Σάββατο 09:00 - 16:00».

