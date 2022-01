Life

Ο ΑΝΤ1 πρώτο κανάλι το 2021

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Και το 2021, ο ΑΝΤ1 ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης αποτελώντας ισχυρό αντίπαλο για τον ανταγωνισμό και σταθερή επιλογή για το τηλεοπτικό κοινό.



Ο ΑΝΤ1 πρωταγωνιστεί πάνω από 30 χρόνια στα τηλεοπτικά δρώμενα, έχοντας πάντα ως βασικούς άξονες την ποιότητα και την καινοτομία. Και το 2021, ο ΑΝΤ1 ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης αποτελώντας ισχυρό αντίπαλο για τον ανταγωνισμό και σταθερή επιλογή για το τηλεοπτικό κοινό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Nielsen για το διάστημα 01/01/2021 έως και 31/12/2021, ήταν πρώτο κανάλι, στο δυναμικό κοινό 18-54, στο σύνολο ημέρας, με μέσο όρο 12,8%.

Με υψηλών προδιαγραφών ελληνική μυθοπλασία, αξιόπιστη ενημέρωση και δυνατή ψυχαγωγία, ο ΑΝΤ1 επένδυσε με επιτυχία, γι’ άλλη μια χρονιά, σε διαφορετικής τυπολογίας προγράμματα, εστιάζοντας στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής και καταγράφοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σημαντικές πρωτιές και υψηλές επιδόσεις.

Στο TOP20 των πιο επιτυχημένων τακτικών προγραμμάτων του 2021, στο δυναμικό κοινό 18-54, 8 θέσεις από τις 20 καταλαμβάνονται από προγράμματα του ΑΝΤ1, ο οποίος έχει την ισχυρότερη παρουσία και τη μεγαλύτερη ποικιλία προγραμμάτων στον πίνακα απ’ όλα τα κανάλια: «Άγριες Μέλισσες», «Ράδιο Αρβύλα», «Rouk Zouk Special», «Η Φάρμα», «Το Καφέ της Χαράς», «Your Face Sounds Familiar», «VINYΛΙΟ», «Παρουσιάστε!». Ενώ, αξίζει να σημειωθεί ότι το 2ο κανάλι στο TOP20 καταλαμβάνει 3 θέσεις με τα προγράμματά του.

ΤΑ HIGHLIGHTS TOY 2021

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

Οι «Άγριες Μέλισσες» των ρεκόρ

Οι «Άγριες Μέλισσες», η δραματική σειρά εποχής του ΑΝΤ1 που άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή της ελληνικής μυθοπλασίας στην τηλεόραση, είχαν και το 2021 μια πολύ δυνατή πορεία, καταρρίπτοντας το ένα ρεκόρ μετά το άλλο και καταγράφοντας εντυπωσιακά ποσοστά τηλεθέασης σε όλα τα κοινά.

Οι «Άγριες Μέλισσες» ήταν η # 1 σειρά του 2021, συγκεντρώνοντας τους περισσότερους τηλεθεατές από κάθε άλλο σίριαλ. Στο δυναμικό κοινό 18-54, ήταν πρώτες στη ζώνη προβολής τους με μέσο όρο 26,8%, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 9,4 ποσοστιαίες μονάδες.

Το υψηλότερο ποσοστό τους το κατέγραψαν στις 3/6, όπου το κοντέρ της τηλεθέασης χτύπησε κόκκινο με 40,4%, στο δυναμικό κοινό 18-54.

Ιδιαίτερη ήταν η δυναμική τους στα γυναικεία κοινά, με τις γυναίκες 25-54 να σημειώνουν κατά μέσο όρο 30%.

Το 2021, τις «Άγριες Μέλισσες» παρακολούθησαν, στο σύνολο του κοινού κάθε μέρα, 1.500.000 τηλεθεατές στο μέσο λεπτό, ενώ με την πλοκή τους καθήλωσαν 2.300.000 για τουλάχιστον ένα λεπτό.

«Ήλιος», το αγαπημένο καθημερινό ραντεβού

Ο «Ήλιος» έχει κερδίσει τους τηλεθεατές με την καταιγιστική πλοκή του και έκλεισε τη χρονιά με μέσο όρο 15,5%. Η αγαπημένη καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 σημείωσε τα υψηλότερα ποσοστά της στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό κατέγραψε 23%.

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Το «Rouk Zouk» της κορυφής

Το «Rouk Zouk», με τη Ζέτα Μακρυπούλια, ήταν το κορυφαίο τηλεπαιχνίδι για το 2021, στο δυναμικό κοινό 18-54, με μέσο όρο 20,7%.

Οι τηλεθεατές «ρουκζούκαραν» κάθε μεσημέρι στον ΑΝΤ1, δίνοντας την πρώτη θέση στο αγαπημένο τηλεπαιχνίδι, του οποίου το υψηλότερο ποσοστό στο δυναμικό κοινό 18-54 ήταν το 30,4%, που σημείωσε στις 25/11. Πρωτιά και υψηλά ποσοστά κατέγραψε και το «Rouk Zouk Special» που αποχαιρέτησε τη χρονιά με μέσο όρο 19%.

«5Χ5», χιούμορ και φαντασία Χ5

Το «5Χ5», με τον Μάρκο Σεφερλή, έχτισε το δικό του πιστό κοινό και χάρισε άφθονο γέλιο. Το τηλεπαιχνίδι σημείωσε μέσο όρο 16%, στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το υψηλότερο μερίδιό του, στην ίδια ηλικιακή ομάδα, ήταν 23,6% (4/6).

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

«Το Πρωινό», η πιο απολαυστική παρέα

Με θετική διάθεση, ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα, άφθονο γέλιο, αλλά και στιγμές συγκίνησης, το «Πρωινό» με τη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα ήταν η πιο απολαυστική πρωινή παρέα για το 2021, μέσο όρο 13,5% στο δυναμικό κοινό 18-54, με υψηλότερο ποσοστό το 23% (12/2).

«ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» και «VINYΛΙΟ, υψηλές πτήσεις στον αέρα του ΑΝΤ1

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, και σταθερά πολύ υψηλές επιδόσεις σε όλα τα κοινά κατέγραφε καθημερινά το «ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ» από την πρώτη μέρα που βγήκε στον αέρα του ΑΝΤ1. Η εκπομπή του Αντώνη Κανάκη με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση υπερίσχυσε του ανταγωνισμού με μέσο όρο 22,8%.

Πρωτιά στη ζώνη προβολής του, στο δυναμικό κοινό 18-54, σημείωσε και το «VINYΛΙΟ» με μέσο όρο 18,7%.

«The 2Night Show», το #1 talk show

Με ξεχωριστούς καλεσμένους και εξομολογήσεις που συζητήθηκαν πολύ, το «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν το #1 talk show της χρονιάς που έφυγε. Η εκπομπή σημείωσε μέσο όρο 15,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ κατέγραψε τα υψηλότερα ποσοστά στις γυναίκες, όπου σε επιμέρους κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 21%.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

«Καλημέρα Ελλάδα», η πιο σταθερή αξία στην ενημέρωση

Η μακροβιότερη ενημερωτική εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης, το «Καλημέρα Ελλάδα» με τον Γιώργο Παπαδάκη, ήταν και το 2021 στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Με μέσο όρο 14,8%, οι τηλεθεατές της έδωσαν την πρώτη θέση, στο δυναμικό κοινό 18-54, στη μάχη των πρωινών ενημερωτικών εκπομπών.

«Ενώπιος Ενωπίω», συνεντεύξεις με σφραγίδα

Το «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου, έβαλε, γι’ άλλη μια χρονιά, τη δική του σφραγίδα στον ΑΝΤ1 με συνεντεύξεις σημαντικών προσώπων. Το υψηλότερο ποσοστό, στο δυναμικό κοινό 18-54, σημειώθηκε στην εκπομπή της 9ης Δεκεμβρίου, με καλεσμένο τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, με 22,1% στο κοινό 18-54.

Μεγάλη αίσθηση και υψηλή τηλεθέαση (18%) έκανε και η αποκλειστική συνέντευξη του Άλμπερτ Μπουρλά, Διευθύνοντα Συμβούλου της φαρμακοβιομηχανίας «Pfizer», ο οποίος μεταξύ άλλων αποκάλυψε ότι την άνοιξη θα είναι διαθέσιμο το χάπι κατά του κορονοϊού.

«Special Report», η μάχη της ερευνητικής δημοσιογραφίας

Το «Special Report», με τον Τάσο Τέλλογλου και τους Αντώνη Φουρλή, Μαρία Σαράφογλου, Γιάννη Παπαδόπουλο, παρουσίασε και το 2021 μεγάλες έρευνες, σπάνιες μαρτυρίες, αλλά και θέματα που έγιναν αντικείμενο συζήτησης στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Από τις συνεντεύξεις που έκαναν αίσθηση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ήταν αυτή του παντοδύναμου εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντιμίτρι Πεσκόφ. Ο εξ’ απορρήτων του Ρώσου Προέδρου μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή και τον ΑΝΤ1, παραχωρώντας την πρώτη του συνέντευξη σε ελληνικό Μέσο.

«ΑΝΤ1ΝEWS», στην πρώτη γραμμή δίπλα στους πολίτες

Σε μια χρονιά με έντονη ειδησεογραφία και σημαντικά γεγονότα που σημάδεψαν την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο, οι ειδήσεις του ΑΝΤ1 ήταν στην καρδιά της επικαιρότητας, με απαρέγκλιτο προσανατολισμό στην έγκαιρη, έγκυρη και αντικειμενική ενημέρωση. Το έμπειρο και μαχητικό δημοσιογραφικό και τεχνικό δυναμικό του καναλιού έφερε σε πρώτο πλάνο όλα τα μεγάλα θέματα και ήταν δίπλα στον πολίτη, εστιάζοντας στα ζητήματα που τον απασχόλησαν. Με αποκλειστικά ρεπορτάζ, αποκαλυπτικές έρευνες και ουσιαστικές αναλύσεις, το ΑΝΤ1NEWS αποτέλεσε και το 2021 αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης της κοινής γνώμης.

EURO 2020

H τηλεθέαση έπαιξε μπάλα στον ΑΝΤ1

Τα μεγαλύτερα αστέρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου έπαιξαν μπάλα στον ANT1 και οι τηλεθεατές δεν έχασαν φάση. Όλοι οι αγώνες του EURO 2020 στον ΑΝΤ1, από το πρώτο σφύριγμα της πρεμιέρας (11/6) μέχρι και τον Μεγάλο Τελικό (11/7), κατέγραψαν μέσο όρο 25,7% στο δυναμικό κοινό 18-54 με τους άνδρες να σκοράρουν 36,3%, ενώ πιο φανατικοί του EURO 2020 ήταν οι άνδρες ηλικίας 18 -24, σημειώνοντας 50,7%. Ο τελικός μεταξύ Ιταλίας – Αγγλίας, μαζί με την παράταση και τη διαδικασία των πέναλτι, σημείωσε 56,6% στο δυναμικό κοινό 18-54, ενώ το 65,8% των ανδρών ηλικίας 18-54 δήλωσαν παρόντες στο ματς.

Το 2021 ήταν μια δυνατή χρονιά για τον ΑΝΤ1 με τους τηλεθεατές να στηρίζουν τις επιλογές του και να τον φέρνουν στη κορυφή της τηλεθέασης.

Και το 2022, ο ΑΝΤ1 θα έχει καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση του σύγχρονου τηλεοπτικού τοπίου, αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις της νέας χρονιάς με στρατηγική, έμπνευση, δημιουργικές προτάσεις και πρωτοποριακές επιλογές.

Και τη νέα χρονιά, οι τηλεθεατές θα δώσουν ραντεβού στον ΑΝΤ1 για να απολαύσουν ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει νέες σειρές, νέες ψυχαγωγικές εκπομπές, αλλά και την κορυφαία παγκόσμια ποδοσφαιρική διοργάνωση, το Μουντιάλ 2022.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκρός οδηγός μηχανής

Γεωργιάδης για Σύνταγμα: απαράδεκτες οι εικόνες στην αλλαγή του χρόνου (βίντεο)

Παναγιωτόπουλος: η βόλτα με την σύζυγο και η Πρωτοχρονιά στην “απομόνωση” (βίντεο)