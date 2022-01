Life

“Η Φάρμα”: η Ηλιάδη και ο Γρηγόρης... μόνοι στο σπίτι του αρχηγού! (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το πρώτο επεισόδιο της χρονιάς, μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό”. Τι θα δούμε απόψε το βράδυ στον ΑΝΤ1.

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας» του ΑΝΤ1 μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως αποκάλυψε ο Βαγγέλης Περρής, αρχηγός της εβδομάδας, γίνεται, μέσω της γνωστής πλέον επιστολής, η Αγγελική Ηλιάδη, που μετακομίζει στο σπίτι του αρχηγού, έχοντας δικαίωμα να φιλοξενήσει σε αυτό ακόμη έναν παίκτη, που δεν είναι άλλος από τον Γρηγόρη Αναστασιάδη:

Τι θα δούμε απόψε στις 20:00, στον ΑΝΤ1

Νέα χρονιά, νέες προκλήσεις για τους παίκτες στη «ΦΑΡΜΑ» οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με καινούριες ανατροπές, πολλές δουλειές, γκρίνιες και εκνευρισμούς.

Ποιος θα είναι ο νέος ΑΡΧΗΓΟΣ; Ποια θα είναι η νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ; Ποιος θα κερδίσει την ΑΣΥΛΙΑ;

Για ποιο λόγο οι παίκτες τα έχουν βάλει, για ακόμη μια φορά, με τον ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗ; Γιατί, όμως, η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ δεν συμμερίζεται την άποψή τους;

Γιατί γκρινιάζει ο ΜΑΝΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ;

Τι σχολιάζουν η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ με την ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ σχετικά με τη συμπεριφορά της ΣΑΣΑΣ ΜΠΑΣΤΑ;

Ποιον έχει αφήσει ΑΡΧΗΓΟ η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ; Είναι το πρόσωπο που όλοι περιμένουν;

Γιατί εκνευρίζεται ο ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ με τον ΕΠΙΣΤΑΤΗ;

Σύμφωνα με τη νέα ΑΠΟΣΤΟΛΗ, οι παίκτες πρέπει να φτιάξουν ένα μονοπάτι και τα κρεβάτια τους.

Ο ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ συμμετέχει στις εργασίες ή ισχύει αυτό που πιστεύουν η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ και ο ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ότι προσπαθεί να τις αποφύγει, με δικαιολογία τον πόνο στη μέση του;

Πώς χαρακτηρίζει η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ τους «γυμναστηριακούς» γυμναστές;

Γιατί η ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ έχει παράπονα από τους υπόλοιπους παίκτες; Γιατί πιστεύει ότι δεν την ακούνε;

Ποιος παίκτης πιστεύει ότι είναι πιο ευάλωτος στην απόφαση του ΑΡΧΗΓΟΥ να δώσει τη ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ και θεωρεί ότι χρειάζεται την ΑΣΥΛΙΑ;

Τι «αποστολή» άφησε η ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ στην ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ, σύμφωνα με την ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ;

Ποιοι θα είναι οι δυο ομαδάρχες στην ΟΜΑΔΙΚΗ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΣΥΛΙΑΣ; Ποια ΟΜΑΔΑ θα κερδίσει; Και ποιος παίκτης τελικά θα πάρει την ΑΣΥΛΙΑ;

