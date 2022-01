Οικονομία

Μητσοτάκης: Οι οικονομικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης γίνονται πράξη

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη νέα δέσμη μέτρων που μειώνουν τους φόρους και ενισχύουν το εισόδημα.



«Συνεπείς στις δεσμεύσεις μας, από την 1η Ιανουαρίου ισχύει μία ακόμη δέσμη μέτρων που μειώνουν τους φόρους και ενισχύουν το εισόδημα» ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τις οικονομικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης που γίνονται πράξη από την 1η Ιανουαρίου 2022, και οι οποίες -όπως αναφέρει- μειώνουν τους φόρους, ενισχύουν το εισόδημα, δημιουργούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας, στηρίζουν τη δημόσια παιδεία και υγεία, τους πιο αδύναμους και τους νέους. Όπως ανέφερε ο πρωθυπουργός ο στόχος είναι να δημιουργηθούν νέες καλύτερες θέσεις εργασίας.

«Οι επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές. Να αυξηθούν τα δημόσια έσοδα, ώστε να στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία και υγεία. Η αναδιανομή υπέρ των αδυνάμων να γίνει ακόμη πιο γενναία. Και ειδικά οι νέοι μας να έχουν μια καλύτερη ζωή. Το είπαμε, το κάνουμε και το 2022!» κατέληξε ο κ.Μητσοτάκης.

