Θεοδωρικάκος για Σύνταγμα: οι Πακιστανοί θα πληρώσουν τα πρόστιμα

Τι αναφέρει ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη, μετά από την επιστολή που έλαβε για τα πρόστιμα, λόγω μη τήρησης των μέτρων για τον κορονοϊό.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, σχετικά με όσα έγιναν στην αλλαγή του χρόνου στην Πλατεία Συντάγματος, με ανάρτησή του στα social media απαντάει στο αίτημα των εκπροσώπων της πακιστανικής κοινότητας.

Στην επιστολή, που υπογράφει ο πρόεδρος του συλλόγου Syed Mohammad Jamil, η συγκέντρωση χαρακτηρίζεται «αυθόρμητη και όχι οργανωμένη», καθώς δεν ήταν σε γνώση τους ότι οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων δεν θα πραγματοποιούντο στην πλατεία Συντάγματος, όπως κάθε χρόνο.

Αναλυτικά η επιστολή

«Ως Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλάδας- Πακιστάν θέλουμε να σας γνωρίσουμε ότι η συγκέντρωση Πακιστανών υπηκόων την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα ήταν αυθόρμητη και όχι οργανωμένη. Δεν ήταν σε γνώση μας ότι οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων δεν θα πραγματοποιηθούν στην πλατεία Συντάγματος όπως κάθε χρόνο.

Τα μέλη μας μόλις ενημερώθηκαν από τις Αστυνομικές αρχές αποχώρησαν αμέσως ειρηνικά. Θα θέλαμε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη να δείξει επιείκεια στα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, για ακύρωσή τους.

Ως Πολιτιστικός Σύνδεσμος Ελλάδα- Πακιστάν θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι ενεργούμε σύμφωνα με τους νόμους και τις αρχές του Ελληνικού Κράτους. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Να είστε καλά».

Απαντώντας στο αίτημα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος έγραψε χαρακτηριστικά στο Twitter, «δεν πρόκειται να ακυρώσουμε κανένα πρόστιμο που επέβαλε η Ελληνική Αστυνομία στα μέλη της πακιστανικής κοινότητας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα γιατί δεν φορούσαν μάσκα. Οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους ακόμη κι αν η παρουσία των ανθρώπων αυτών ήταν πράγματι αυθόρμητη».

Δεν πρόκειται να ακυρώσουμε κανένα πρόστιμο που επέβαλε η ΕΛ.ΑΣ στα μέλη της πακιστανικής κοινότητας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα γιατί δεν φορούσαν μάσκα. Οι νόμοι είναι νόμοι και ισχύουν για όλους ακόμη και αν η παρουσία των ανθρώπων αυτών ήταν πράγματι αυθόρμητη.

— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) January 3, 2022

