Κορονοϊος – Κυψέλη: Πρόστιμο και λουκέτο σε σφραγισμένο μαγαζί που άνοιξε

Αμετανόητος καταστηματάρχης που άνοιξε την επιχείρησή του παρά το λουκέτο που του επιβλέθηκε. Τα αποτελέσματα των ελέγχων.

Συνεχίστηκαν και χθες οι εντατικοί έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού.

Χθες, Κυριακή 2 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 74.735 έλεγχοι, από τους οποίους οι 36.697 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Βεβαιώθηκαν συνολικά 499 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Παράλληλα, επιβλήθηκαν και 4 πρόστιμα για παραβίαση του αντικαπνιστικού νόμου.

Αναλυτικά οι έλεγχοι και τα αποτελέσματα

423 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 421 πρόστιμα των 300 ευρώ και 2 των 150 ευρώ, ως ακολούθως:

122 στην Αττική,

67 στη Θεσσαλονίκη,

46 στο Βόρειο Αιγαίο,

26 στην Κρήτη,

25 στη Δυτική Ελλάδα,

24 στα Ιόνια Νησιά,

22 στην Ήπειρο,

18 στην Κεντρική Μακεδονία,

18 στην Πελοπόννησο,

18 στη Στερεά Ελλάδα,

17 στη Θεσσαλία,

8 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

7 στο Νότιο Αιγαίο και

5 στη Δυτική Μακεδονία.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν βεβαιωθεί συνολικά 83.654 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 80.222 διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.432 των 150 ευρώ.

1 παράβαση για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300 ευρώ στο Βόρειο Αιγαίο.

πό την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 196.479 ομοειδείς παραβάσεις.

72 παραβάσεις και 6 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων, ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας (απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά άτομο κ.α.).

Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών διατάξεων και συγκεκριμένα:

Στην Αττική,

σύλληψη και από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 ιδιοκτήτες καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας εξυπηρετώντας 5 πελάτες και από 5 παραβάσεις στους πελάτες,

σύλληψη και 30.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 30ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση όρθιων πελατών και παραβίαση αναστολής λειτουργίας.

μιλώντας το πρωί στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" όπου έγινε έλεγχος την Πρωτοχρονιά και βρέθηκε σωρεία παραβάσεων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «στην Κυψέλη, έγινε το αμίμητο. Ήρθε σε μένα η πληροφορία για το μαγαζί της Κυψέλης, ενημέρωσα την υπηρεσία, έκανε έλεγχο και «σφράγισε» το μαγαζί. Το επόμενο μεσημέρι ήταν πάλι ανοιχτό, πήγαμε πάλι και το ξανακλείσαμε. Χθες το βράδυ τουλάχιστον ήταν κλειστό». Πρόκειται για την επιχείρηση εστίασης στην Κυψέλη, στην οποία αναφέρθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης.





Στη Θεσσαλία,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 προσωρινά υπεύθυνους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας στο καθένα, για εξυπηρέτηση 3 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 3 παραβάσεις στους πελάτες,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και από 2 παραβάσεις στους πελάτες,

2 παραβάσεις σε καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Στην Κεντρική Μακεδονία,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για υπέρβαση ωραρίου,

5 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη, εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Μακεδονία,

σύλληψη και 5.000 ευρώ πρόστιμο σε προσωρινά υπεύθυνο καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, για παραβίαση ωραρίου λειτουργίας εξυπηρετώντας 4 πελάτες και από 4 παραβάσεις στους πελάτες,

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη και εργαζόμενους καταστημάτων.

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

5.000 ευρώ πρόστιμο ιδιοκτήτη καταστήματος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 1 παράβαση στον πελάτη,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιοκτήτη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στο Νότιο Αιγαίο,

5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για χρήση μουσικής,

3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους καταστημάτων.

Στα Ιόνια Νησιά, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, σε πελάτες καταστημάτων.

Στη Δυτική Ελλάδα, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες καταστημάτων.

Στην Ήπειρο,

1 παράβαση σε κατάστημα, για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,

1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη καταστήματος.

Στη Στερεά Ελλάδα, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη και πελάτη καταστημάτων.

Στη Θεσσαλονίκη, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο και πελάτη καταστημάτων.

Στην Κρήτη, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους, καταστημάτων.

Στην Πελοπόννησο, 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτη καταστήματος.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο καταστήματος.

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 28.555 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί 2.853 άτομα.

Τέλος, βεβαιώθηκαν 3 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί συνολικά 550 ομοειδείς παραβάσεις.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας υγείας.

