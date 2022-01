Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΙΣΑ: PCR τεστ με συνταγή γιατρού

Ο σύλλογος εξηγεί ότι ο ρόλος των Ιατρικών Συλλόγων είναι καθαρά συμβουλευτικός και εισηγητικός

"Κανένας Ιατρικός Σύλλογος στη χώρα δεν έχει τη δυνατότητα να επιβάλει αν μια ιατρική πράξη θα συνταγογραφείται, ούτε φυσικά να καθορίζει την τιμή που αυτή θα προσφέρεται.

Αυτή είναι αρμοδιότητα κι ευθύνη της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Υγείας και Ανάπτυξης κι αυτός ο κανόνας ισχύει και για τα μοριακά τεστ για τον κορονοϊό", τονίζει ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ), με αφορμή δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεται, όπως σημειώνει, πως το πλαφόν των 60 ευρώ ανά PCR test θεσπίστηκε μετά από εισήγηση και του ΙΣΑ.

Ο σύλλογος εξηγεί ότι ο ρόλος των Ιατρικών Συλλόγων είναι καθαρά συμβουλευτικός και εισηγητικός και προσθέτει πως η απόφαση να μη συνταγογραφούνται τα τεστ μοριακού ελέγχου από την έναρξη της πανδημίας πάρθηκε χωρίς να ερωτηθούν οι Ιατρικοί Σύλλογοι.

Όσον αφορά την τιμή τους, «η εισήγησή μας έλαβε υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η τιμή προμήθειας του προϊόντος την περίοδο εκείνη, το κόστος της προσφερόμενης υπηρεσίας, η εύλογη αμοιβή κ.λπ. Από τότε όμως που αποφάσισε το κράτος να μη συνταγογραφούνται τα μοριακά τεστ και καθόρισε και την τιμή διεξαγωγής τους μέχρι σήμερα, άλλαξαν πολλά», επισημαίνει ακόμη ο ΙΣΑ.

Στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου και «υπερασπίζοντας το αυτονόητο δικαίωμα όλων των πολιτών της χώρας, χωρίς εξαίρεση, στην ελεύθερη πρόσβασή τους σε κατάλληλες και ποιοτικές υπηρεσίες υγείας» ο ΙΣΑ εισηγείται στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας:

«Να δώσει άμεσα τη δυνατότητα για συνταγογράφηση και χορήγηση σε κάθε ασφαλισμένο των μοριακών τεστ, εφόσον αυτό προτείνεται από τον θεράποντα ιατρό τους, όπως ισχύει για κάθε κλινικο-εργαστηριακή εξέταση που αποζημιώνεται από τους ασφαλιστικούς φορείς σήμερα -από ειδικό κωδικό όμως και χωρίς claw back», «να διασφαλίσει στους ανασφάλιστους πολίτες το ίδιο δικαίωμα, μέσα από τις δημόσιες δομές υγείας» και «να καθορίσει την τιμή του κάθε μοριακού τεστ σε τέτοιο ύψος που να επιβεβαιώνει ότι στην Ελλάδα τα PCR τεστ είναι από τα πιο φθηνά στην Ευρώπη».





