ΕΟΕ για Καραχάλιου: Δαπανήσαμε 46000 σε 1,5 χρόνο για την ιστιοπλόο

Η απάντηση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής στην ιστιοπλόο που αλλάζει χρώματα, αφήνοντας αιχμές.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (ΕΟΕ) ανακοίνωσε πως έχει δαπανήσει συνολικά 46 χιλιάδες ευρώ για τη Βασιλεία Καραχάλιου σε διάστημα ενάμισι χρόνου, ως απάντηση στη δημόσια τοποθέτηση της ιστιοπλόου, μέσω της σελίδας της στο Facebook χθες (2/1), στην οποία ενημέρωνε για την απόφασή της να αλλάξει «εθνικά χρώματα» στα πανιά της.

Η Βασιλεία Καραχάλιου άφηνε αιχμές για την Πολιτεία, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα για την ΕΟΕ, η Βασιλική Καραχάλιου ανέφερε στην ανάρτησή της:

«Η Ε.Ο.Ε: Εδώ βασιλεύουν οι προσωπικές φιλοδοξίες για διεθνή ανέλιξη. Παρεπιπτόντως, ας μας πουν τον ρόλο που έπαιξε η ΕΟΕ στην παραίτηση του ξένου προπονητή μου, ΕΝ ΜΕΣΩ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ (υπάρχουν οι γραπτές συνομιλίες μεταξύ εμού και του προπονητή μου, με την ΕΟΕ), και βέβαια γνωρίζοντας μετά την ζημιά που έκαναν με συμπεριέλαβαν με "φωτογραφικές διατάξεις" στις ολυμπιακές υποτροφίες των 450 ευρώ μηνιαίως μέχρι το 2024, την οποία υποτροφία ΑΡΝΗΘΗΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. Ας μας εξηγήσει η ΕΟΕ από ποιες "πλουσιοπάροχες" απολαβές περιμένει να πληρώσουν οι αθλητές ή ο.....ξένος προπονητής, όπως απαίτησαν, τα υπέρβαρα των αποσκευών (μετεωρολογικός σταθμός και θάλαμος αποκατάστασης) για την μεταφορά τους στο Τόκυο. Την ίδια ώρα που η ΕΟΕ κάνει συμβόλαια εχεμύθειας με οίκους μόδας, για την ενοικίαση του Καλλιμάρμαρου, την περιουσία δηλαδή του βαρύτατα φορολογούμενου Έλληνα και αντί τα έσοδα να πηγαίνουν στην στήριξη των αθλητών, καταλήγουν σε δεξιώσεις και σουαρέ την ίδια στιγμή που οι αθλητές οδηγούνται σε παύση και απελπισία».

Στην απάντησή της σήμερα (3/1) η ΕΟΕ τονίζει πως «από το 2017 έως το 2021 και τους Αγώνες του Τόκιο η ΕΟΕ ενίσχυσε τις Αθλητικές Ομοσπονδίες αλλά και μεμονωμένους αθλητές για Ολυμπιακή Προετοιμασία, με το συνολικό ποσό των 4.879.529 ευρώ, παρότι η επιχορήγηση της από το κράτος για Ολυμπιακή Προετοιμασία ήταν 265.000 ευρώ για την τετραετία». Εν συνεχεία, η ΕΟΕ αναφέρει πως η Βασιλεία Καραχάλιου έχει κάνει εκτενή χρήση των υπηρεσιών της (ιατρικές εξετάσεις, νοσηλεία, παροχές σε γυμναστήριο, ακτοπλοϊκά ταξίδια, πανεπιστημιακές υποτροφίες κ.α.) εντελώς δωρεάν ως μέλος της Προολυμπιακής ομάδας.Και προσθέτει η ΕΟΕ στη σχετική ανακοίνωσή της: «Αυτό που δεν αναφέρεται στη δημόσια τοποθέτηση της αθλήτριας Βασιλείας Καραχάλιου, είναι ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έδωσε στην πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας το 2020 και το 2021 περισσότερα από 20.000 ευρώ, για κάλυψη δαπανών προετοιμασίας, για συμμετοχή σε αγώνες και για αγορά νέου σκάφους που χρησιμοποιήθηκε στους Ο.Α. του Τόκιο, καθώς και άλλα 10.000 ευρώ - πέρα από κάθε διαδικασία - για την κάλυψη εξόδων ενοικίασης σπιτιού στην Enosima της Ιαπωνίας, μετά την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Η Βασιλεία Καραχάλιου εισέπραξε και το πριμ των 10.000 ευρώ που έδωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε κάθε αθλητή που προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Παράλληλα η ΕΟΕ κάλυψε το κόστος για το υπέρβαρο του δικού της εξοπλισμού για το ταξίδι προς το Τόκιο, ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 6.000 ευρώ, αλλά και για την επιστροφή, το κόστος για το υπέρβαρο ολόκληρης της ιστιοπλοϊκής ομάδας».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση απάντηση της ΕΟΕ στη Βασιλεία Καραχάλιο:

«Με αφορμή τη δημόσια τοποθέτηση της αθλήτριας Βασιλείας Καραχάλιου, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει, ότι βασική προτεραιότητα της είναι η στήριξη, με κάθε τρόπο και μέσο των αθλητών και αθλητριών, στην προετοιμασία τους για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Από το 2017 μέχρι το 2021 και τους Αγώνες του Τόκιο η ΕΟΕ ενίσχυσε τις Αθλητικές Ομοσπονδίες αλλά και μεμονωμένους αθλητές για Ολυμπιακή Προετοιμασία, με το συνολικό ποσό των 4.879.529 ευρώ, παρότι η επιχορήγηση της από το κράτος για Ολυμπιακή Προετοιμασία ήταν 265.000 ευρώ για την τετραετία.

Όλα αυτά τα χρήματα συγκεντρώθηκαν από χορηγούς αλλά και από την εκμετάλλευση των πόρων της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπως είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο.

Επιπλέον, η ΕΟΕ μέσω του Προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο», είχε εξασφαλίσει για 130 αθλητές, εκτός από οικονομική ενίσχυση, πλήθος άλλων υπηρεσιών (ιατρικές εξετάσεις, νοσηλεία, παροχές σε γυμναστήριο, ακτοπλοϊκά ταξίδια, πανεπιστημιακές υποτροφίες κ.α.) εντελώς δωρεάν για όλα τα μέλη της Προολυμπιακής Ομάδας. Η Βασιλεία Καραχάλιου μάλιστα εκτός από εκτενή χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς ήταν ωφελούμενη του Προγράμματος «Υιοθετήστε έναν Αθλητή στο δρόμο για το Τόκιο», «υιοθετήθηκε» από ιδιώτη χορηγό.

Αυτό που δεν αναφέρεται στη δημόσια τοποθέτηση της αθλήτριας Βασιλείας Καραχάλιου, είναι ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή έδωσε στην πρωταθλήτρια της ιστιοπλοΐας το 2020 και το 2021 περισσότερα από 20.000 ευρώ, για κάλυψη δαπανών προετοιμασίας, για συμμετοχή σε αγώνες και για αγορά νέου σκάφους που χρησιμοποιήθηκε στους Ο.Α. του Τόκιο, καθώς και άλλα 10.000 ευρώ - πέρα από κάθε διαδικασία - για την κάλυψη εξόδων ενοικίασης σπιτιού στην Enosima της Ιαπωνίας, μετά την αναβολή των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο. Η Βασιλεία Καραχάλιου εισέπραξε και το πριμ των 10.000 ευρώ που έδωσε η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή σε κάθε αθλητή που προκρίθηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Παράλληλα, η ΕΟΕ κάλυψε το κόστος για το υπέρβαρο του δικού της εξοπλισμού για το ταξίδι προς το Τόκιο, ένα ποσό που ξεπερνούσε τα 6.000 ευρώ, αλλά και για την επιστροφή, το κόστος για το υπέρβαρο ολόκληρης της ιστιοπλοϊκής ομάδας.

Δηλαδή η ΕΟΕ δαπάνησε για τη Βασιλεία Καραχάλιου, μόνο μέσα σε 1,5 χρόνο, συνολικά 46.000 ευρώ!

Επίσης η ίδια η πρωταθλήτρια γνωρίζει πολύ καλά τη στήριξη που είχε σε διάφορα θέματα, - πέρα από το οικονομικό – καθ’ ολόκληρο το διάστημα της Προολυμπιακής προετοιμασίας, έχοντας μάλιστα πολλές φορές συναντηθεί προσωπικά με τον Πρόεδρο Σπύρο Καπράλο.

Παρόλα αυτά η κα Καραχάλιου έδειξε πολλές φορές ανάρμοστη στάση απέναντι στην ΕΟΕ, με αποκορύφωμα την άρνηση της να ψηφίσει κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων, για την εκλογή των συναθλητών της στην Ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Στόχος της ΕΟΕ δεν είναι η αντιπαράθεση με τους αθλητές και σε καμία περίπτωση η επίλυση των όποιων προβλημάτων δημοσίως. Ωστόσο θα πρέπει η κοινή γνώμη να γνωρίζει όλη την αλήθεια, έτσι ώστε να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις για το έργο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής που είναι ιδιαίτερα απαιτητικό».

