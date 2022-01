Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Δευτέρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει ο αριθμός των νέων κρουσμάτων στην Ελλάδα ενώ παράλληλα αυξήθηκε κατά δεκάδες η λίστα με τα θύματα της COVID-19. Την ίδια ώρα, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει και ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, εντός και εκτός ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 36246 νέα κρούσματα του ιού , εκ των οποίων 38 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Τα 13.104 κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, ενώ στη Θεσσαλονίκη διαγνώστηκαν 3.856 νέα κρούσματα. Τετραψήφιος είναι ο αριθμός των κρουσμάτων στην Αχαΐα και το Ηράκλειο, εκτός της Θεσσαλονίκης.

Σέ όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας ο αριθμός των κρουσμάτων είναι τριψήφιος εκτός από τις εξής:

Άνδρος

Ευρυτανία

Θάσου

Θήρας

Ιθάκης

Ικάρια

Καλύμνου

Καρπάθου

Κεφαλληνίας

Κω

Λήμνου

Μήλου

Μυκόνου

Νάξου

Πάρου

Σάμου

Σποράδων

Σύρου

Τήνου

Φωκίδας

Τα κρούσματα ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ:

Ειδήσεις σήμερα:

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: Ηχηρό μήνυμα η επιστροφή θραυσμάτων της Μετώπης

Τροχαίο: νεκρός οδηγός μηχανής

Γεωργιάδης για Σύνταγμα: απαράδεκτες οι εικόνες στην αλλαγή του χρόνου (βίντεο)