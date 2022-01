Κοινωνία

Κόπτσης για σχολεία: ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν, αν το προτείνει η Επιτροπή

Επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι στρατηγικός στόχος είναι να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία

Η έκρηξη κρουσμάτων στην χώρα λόγω της παραλλαγής Όμικρον, καθώς και το άνοιγμα των σχολείων απασχoλούν τις τελευταίες ημέρες Κυβέρνηση και ειδικούς.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης άφησε ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου τα σχολεία, εάν αυτό προτείνει η επιτροπή των ειδικών.

Μιλώντας σε τοπικό κανάλι της Φθιώτιδας, στο Star Λαμίας, κ.Κόπτσης επανέλαβε για ακόμη μια φορά ότι στρατηγικός στόχος είναι να ανοίξουν κανονικά τα σχολεία καθώς τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι τα παιδιά δεν νοσούν.

Σύμφωνα με πληροφοριες αύριο αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή για να γίνει μία πρώτη αποτίμηση για τα σχολεία ενώ Τετάρτη ή Πέμπτη αναμένεται να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις.



Πάντως, πρόθεση της κυβέρνησης είναι τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου με αυξημένο testing, δηλαδή να προσκομίζουν self test και οι εμβολιασμένοι μαθητές και να αυξηθούν ενδεχομένως σε τρία τα εβδομαδιαία self test.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα συαντηθεί με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, πιθανόν σήμερα ή αύριο, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και ο αριθμός των νοσηλευομένων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αλλά και η ηλικιακή ομάδα των νέων ασθενών, είναι παράγοντες που θα παίξουν κομβικό ρόλο στις αποφάσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ώριμη συζήτηση για λήψη νέων μέτρων, κάτι που θα εξαρτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Όσο δεν μεγαλώνει η πίεση στο σύστημα υγείας, δεν υπάρχει προοπτική για νέα μέτρα. Εάν τελικώς ληφθούν, αυτά θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών και η προστασία τους» είπε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1.

«Όταν έκλεισαν τα σχολεία, τα κρούσματα στα παιδιά σχολικής ηλικίας μειώθηκαν στο μισό σε σχέση με τα κρούσματα που είχαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Να παρθούν τέτοια μέτρα, που να ανακοπούν τα κρούσματα. Αν μείνουν κλειστά τα σχολεία, θα κρατήσουν τα κρούσματα στα παιδιά στο μισό ή στο ένα τρίτο σε σχέση με τα κρούσματα με ανοιχτά σχολεία», επεσήμανε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παυλάκης.

