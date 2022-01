Κόσμος

Νότια Αφρική: Αναζωπυρώθηκε η φωτιά στο Κοινοβούλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρά τις επί σχεδόν 24 ώρες προσπάθειες για την κατάσβεση, η φωτιά αναζωπυρώθηκε.

Η καταστροφική πυρκαγιά στο κοινοβούλιο της Νότιας Αφρικής στο Κέιπ Τάουν αναζωπυρώθηκε, την ώρα που οι πυροσβέστες επιχειρούσαν να κατασβήσουν τις φλόγες, περισσότερες από 24 ώρες αφότου ξέσπασε η φωτιά.

«Η υπηρεσία πυρόσβεσης και διάσωσης επιβεβαιώνει ότι η πυρκαγιά στο κοινοβούλιο αναζωπυρώθηκε» ανέφερε ένας εκπρόσωπος της πυροσβεστικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Αιγαίο: τουρκική υπερπτήση με... drone

Κόπτσης: Δεν θα ανοίξουν 10 Ιανουαρίου τα σχολεία, αν μας το προτείνει η Επιτροπή

Νάουσα - Τυφλή σκυλίτσα: την σκότωσαν με φόλα!