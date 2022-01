Τεχνολογία - Επιστήμη

Όμικρον - Θεοδωρίδου: Άγνωστη η διάρκεια προστασίας με την 3η δόση

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τη μετάλλαξη Όμικρον, το τέλος της πανδημίας. Η συνλοίμωξη με τη γρίπη.

Η ταχεία επικράτηση της παραλλαγής "όμικρον" του κορονοϊού, έχει προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις στην αντιμετώπιση της πανδημίας, ωστόσο ο ΠΟΥ παραμένει αισιόδοξος, καθώς όπως αναφέρει, το 2022 θα τελειώσει η οξεία φάση της πανδημίας. Αυτό ανάφερε κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου.

Παρά τις μεταξύ τους διαφορές, όλες οι μελέτες συγκλίνουν ότι η αποτελεσματικότατα των εμβολίων για την "όμικρον", είναι μειωμένη σε σύγκριση με άλλες παραλλαγές. Οι δύο δόσεις δεν επαρκούν, ενώ άμεση προστασία προσφέρει η τρίτη δόση, ακόμη όμως δεν είναι γνωστή η διάρκειά της. Κατά 80% πάντως, σύμφωνα με μελέτη από τη Μ. Βρετανία, η αναμνηστική δόση προφυλάσσει από το ενδεχόμενο εισαγωγής σε νοσοκομείο, είπε η κ. Θεοδωρίδου.

Η συμπωματολογία επιβεβαιώνει μελέτες, ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται ταχύτατα στο ανώτερο αναπνευστικό, αλλά με βραδύτερο ρυθμό στους πνεύμονες. Η "όμικρον", είπε, πιθανόν να συμβάλει στην θετική εξέλιξη και πορεία της πανδημίας.

Αναφέρθηκε επίσης στην συνλοίμωξη κορονοϊού και γρίπης και είπε ότι αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά θα έπρεπε επίσης να αποτελεί υπενθύμιση και για εμβολιασμό κατά της γρίπης.

