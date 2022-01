Τεχνολογία - Επιστήμη

Κορονοϊός – Ζαούτης: το 70% των κρουσμάτων είναι Όμικρον

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ για τα κρούσματα και την αξιοπιστία των τεστ σχετικά με τη διάγνωσή της.

Από πέντε Περιφέρειες της χώρας έχει καταγραφεί, ότι ο μέσος όρος κρουσμάτων είναι κοντά στο 70% με την μετάλλαξη "όμικρον".

Παρόμοια εικόνα παρατηρείται και στις νοσηλείες στην Αττική, όπου περίπου το 70% είναι "όμικρον", ανάφερε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) Θεοκλής Ζαούτης, ο οποίος συμμετείχε στην την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19.

Πρόσθεσε ότι η νοσηρότητα είναι χαμηλότερη - και φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και για την θνητότητα. Σχετικά με τα test, είπε ότι θετικό PCR προκύπτει από 95% θετικού rapid test, σημειώνοντας ότι τα rapid test είναι αξιόπιστα σχετικά με την "όμικρον".

