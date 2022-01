Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος για μετάλλαξη Όμικρον: μικρότερος ο κίνδυνος για τους εμβολιασμένους από τη Δέλτα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Ηλίας Μόσιαλος υπενθυμίζει πως όλα αυτά τα στοιχεία δεν σημαίνουν απαραίτητα πως η Όμικρον δεν προκαλεί σοβαρή ασθένεια στους ανεμβολίαστους.

«Έχουμε καλά νέα», καθώς με βάση νεότερα στοιχεία, φαίνεται πως ο κίνδυνος της μετάλλαξης Όμικρον του κορονοϊού είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με την Δέλτα για τους εμβολιασμένους, αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής της Υγείας Ηλίας Μόσιαλος του Κολλεγίου Imperial και της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Lονδίνου (LSE).

Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Μόσιαλος, «η προστασία των εμβολίων έναντι της νοσηλείας μετά από λοίμωξη με Όμικρον είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή κατά της συμπτωματικής ασθένειας.

Μετά από την τρίτη δόση η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της νοσηλείας είναι πολύ υψηλή. Πρέπει όμως πλέον να σπεύσουν να εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι και οι εμβολιασμένοι με δύο δόσεις να κάνουν την τρίτη δόση».

Τα νέα δεδομένα που παρουσιάζει ο Ηλίας Μόσιαλος

Ο κ. Μόσιαλος αναφέρεται σε «νέα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο για την προστασία των εμβολίων έναντι της παραλλαγής Όμικρον. Τα στοιχεία προκύπτουν μετά από ανάλυση των τεστ που έγιναν μεταξύ της 27ης Νοεμβρίου και της 24ης Δεκεμβρίου και συμπεριλήφθηκαν 169.888 πιστοποιημένες περιπτώσεις Δέλτα και 204.036 περιπτώσεις Όμικρον».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ανάρτησή του, και αναφορικά με την πιθανότητα κάποιος εμβολιασμένος να έχει συμπτώματα εάν κολλήσει την Όμικρον

Μεταξύ εκείνων που είχαν κάνει δύο δόσεις AstraZeneca, η αποτελεσματικότητα του εμβολίου κατά της συμπτωματικής νόσου είναι σχεδόν 40% δέκα εβδομάδες μετά από την τρίτη ενισχυτική δόση με το εμβόλιο της Pfizer, και σχεδόν 60% πέντε έως εννέα εβδομάδες μετά από την τρίτη ενισχυτική δόση με το εμβόλιο της Moderna. Μεταξύ εκείνων που έκαναν δύο δόσεις Pfizer, η αποτελεσματικότητα κατά της συμπτωματικής νόσου μειώθηκε σχεδόν στο 50% δέκα εβδομάδες μετά από την τρίτη ενισχυτική δόση με εμβόλιο Pfizer και σχεδόν στο 70%, πέντε έως εννέα εβδομάδες μετά από μετά από την τρίτη ενισχυτική δόση με εμβόλιο Moderna.

Δεν υπάρχουν ακόμα αρκετά δεδομένα για να υπολογιστεί η αποτελεσματικότητα του εμβολίου έναντι της νοσηλείας ανά τύπο εμβολίου, αλλά αναμένεται να γίνει και αυτό σύντομα.

Από τα δεδομένα επί του παρόντος προκύπτει ότι:

Ο κίνδυνος νοσηλείας μετά από λοίμωξη με Όμικρον είναι 60-70% μικρότερος σε σχέση με την λοίμωξη με την Δέλτα (με τα υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία για την ανάλυση της σοβαρότητας της νόσου) . Ανεξάρτητα από το αν κάποιος μολυνθεί είτε με την παραλλαγή Δέλτα είτε με την Όμικρον, μια τρίτη δόση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα της νοσηλείας (κατά 85-90% σε σχέση με τους μη εμβολιασμένους).

Όπως προσθέτει, «απαιτούνται βέβαια περαιτέρω δεδομένα για τη διερεύνηση της διάρκειας της προστασίας έναντι της σοβαρής νόσου από την Όμικρον που μας παρέχεται από τα εμβόλια. Ωστόσο, οι μελέτες (κυτταρικής μνήμης) των προηγούμενων παραλλαγών, υποδηλώνουν ότι αυτή θα είναι μεγαλύτερη από την προστασία έναντι της συμπτωματικής νόσου».

Και νέα μελέτη από την Αμερική

Επίσης, παραπέμπει σε μια νέα μελέτη από τη Αμερική που τα αποτελέσματά της βασίστηκαν στην ανάλυση 862 δειγμάτων Όμικρον, 3.159 δειγμάτων Άλφα και 15.639 δειγμάτων Δέλτα, τα οποία ελήφθησαν από συμπτωματικούς ασθενείς και η οποία επιβεβαίωσε πόσο υπερτερεί σε μεταδοτικότητα η Όμικρον έναντι οποιασδήποτε άλλης παραλλαγής.

Έδειξε επίσης πως:

Η Όμικρον προκάλεσε σημαντικά περισσότερες περιπτώσεις λοίμωξης μετά από εμβολιασμό σε σχέση με την Άλφα ή τη Δέλτα. Σημαντικά λιγότεροι ασθενείς που νόσησαν με Όμικρον, χρειάστηκαν νοσηλεία σε σύγκριση ασθενείς που νόσησαν με Άλφα ή Δέλτα. Η διάμεση διάρκεια παραμονής για τους νοσηλευόμενους ασθενείς με Όμικρον ήταν σημαντικά μικρότερη από ό,τι για τους ασθενείς με Άλφα ή Δέλτα. Επίσης, επιπρόσθετα, η μέγιστη αναπνευστική υποστήριξη που απαιτείται για τους ασθενείς που νοσηλεύτηκαν με όμικρον, ήταν σημαντικά μικρότερη από ό,τι για τους ασθενείς με Άλφα ή Δέλτα.

Ο Ηλίας Μόσιαλος υπενθυμίζει πως «όλα αυτά τα στοιχεία δεν σημαίνουν απαραίτητα πως η Όμικρον δεν προκαλεί σοβαρή ασθένεια στους ανεμβολίαστους.

Ο κίνδυνος όμως είναι πολύ μικρότερος σε σχέση με την Δέλτα για τους εμβολιασμένους».

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο: νεκρός οδηγός μηχανής

Γλυπτά του Παρθενώνα - Μητσοτάκης: Ηχηρό μήνυμα η επιστροφή θραυσμάτων της Μετώπης

Γεωργιάδης για Σύνταγμα: απαράδεκτες οι εικόνες στην αλλαγή του χρόνου (βίντεο)