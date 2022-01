Υγεία - Περιβάλλον

“Ευαγγελισμός”: Νοσούν με κορονοϊό δεκάδες υγειονομικοί - Τέλος στα επισκεπτήρια

Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία απο το Νοσοκομείο. Αυξάνεται η πίεση, λόγω και την απουσία όσων έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω του μη εμβολιασμού τους.

Το κώδωνα του κινδύνου κρούει ο διοικητής του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» Αναστάσιος Γρηγορόπουλος, ο οποίος αποκάλυψε ότι 92 υγειονομικοί που εργάζονται στο νοσηλευτικό ίδρυμα έχουν βρεθεί θετικοί στον κορoνοϊό.

Σε αυτό έρχονται να προστεθούν επιπλεόν 100 που είναι σε καθεστώς αναστολής, επειδή δεν εχουν εμβολιαστεί .

Όπως τονίζει, το μεγάλο πρόβλημα είναι η πιθανότητα αύξησης αυτού του ποσοστού, το οποίο θα προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερες δυσχέρειες στη λειτουργία του νοσοκομείου.

Την ίδια ώρα, με απόφαση της διοίκησης απαγορεύθηκαν τα επισκεπτήρια στο νοσοκομείο, ενώ δεν επιτρέπεται η είσοδος ούτε στους ιατρικούς επισκέπτες.

Οι υγειονομικοί που βρέθηκαν θετικοί τέθηκαν σε καραντίνα και -όπως τονίζεται- έχουν κολλήσει εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος, εξαιτίας της μεγάλης διασποράς στην κοινότητα.

Επιπλέον, σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου υπάρχει μεγάλη θετικοποίηση και μεταξύ των ασθενών, κάτι που σημαίνει πως ένω εισάγονται ως αρνητικοί με PCR τεστ, κατά την παρουσία τους στον «Ευαγγελισμό» ένα μεγάλο ποσοστό κολλάει κορωνοϊό.

Όπως ανέφερε ο κ. Γρηγορόπουλος, παραμένει μεγάλο ερωτηματικό για το τι θα συμβεί εάν το ποσοστό των υγειονομικών που νοσούν αυξηθεί, όπως στην περίπτωση της Βρετανίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες και σε άλλα νοσοκομεία υπάρχουν παρόμοια περιστατικά με υγειονομικό προσωπικό να νοσεί με κορωνοϊό.

