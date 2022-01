Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Εμβολιασμένο το 67,3% του γενικού πληθυσμού

Τα στοιχεία για τους εμβολιασμούς στην Ελλάδα έδωσε ο ΓΓ Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

Στοιχεία για τους εμβολιασμούς έδωσε κατά την καθιερωμένη ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Μάριος Θεμιστοκλέους.

Σήμερα, ξεπεράστηκαν οι 17.600.000 εμβολιασμοί κατά της covid-19. Με μία δόση έχουν εμβολιαστεί περισσότεροι από 7.485.000 πολίτες, δηλαδή το 71,3% του γενικού πληθυσμού και 81,1% επί του ενήλικου πληθυσμού. Ο αντίστοιχος μέσος όρος στην ΕΕ είναι 72,7% του γενικού πληθυσμού και 83,6% του ενήλικου πληθυσμού. Περισσότεροι από 7.070.000 πολίτες έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 67,3% του γενικού πληθυσμού και 76,8% του ενήλικου πληθυσμού, με τον μέσο όρο στην ΕΕ να είναι 69,1% και 79,1% αντίστοιχα.

Σχετικά με τον εμβολιασμό των παιδιών, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι 85.500 παιδιά έχουν κλείσει το ραντεβού τους και περισσότερα από 21.500 έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της covid-19.

Από την ημέρα ανακοίνωσης της υποχρεωτικότητας για τους άνω των 60 ετών, έχουν κλειστεί 160.000 ραντεβού πρώτης δόσης, ενώ το ποσοστό των 60 ετών που έχει εμβολιαστεί μαζί και με τα ραντεβού που έχουν κλειστεί ανέρχεται στο 88,3%.

Σχετικά με την αναμνηστική δόση δικαιούχοι είναι 5.783.000 πολίτες, ποσοστό 82% επί των ολοκληρωμένων εμβολιασμών. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί 3.610.000, εμβολιασμοί ποσοστό 62% επί των δικαιούχων και σχεδόν 1 εκ πολίτες έχουν προγραμματίσει το ραντεβού τους, ποσοστό 17% των δικαιούχων.

Όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, από τους δικαιούχους της αναμνηστικής δόσης, στους άνω των 60 ετών έχει εμβολιαστεί ή έχει κλείσει ραντεβού το 91,4%, ενώ στους κάτω των 60 ετών το 70,3%.

Στο πρόγραμμα κατ' οίκον εμβολιασμού έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα 71.634 αιτήσεις και έχουν εμβολιαστεί 47.100 πολίτες.

Σχετικά με τους ιδιώτες γιατρούς, ο κ. Θεμιστοκλέους είπε ότι 386 έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα, όπως και 26 πολυιατρεία και μέχρι στιγμής έχουν γίνει περισσότεροι από 30.165 εμβολιασμοί.

