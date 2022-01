Υγεία - Περιβάλλον

Περιφέρεια Αττικής: rapid test δωρεάν την Τρίτη στο κέντρο της Αθήνας

Συνεχίζονται οι δωρεάν εξετάσεις για τη διάγνωση της Covid-19 από τα κλιμάκια της Περιφέρειας. Σε κέντρο και Πετρούπολη την Τρίτη και την Τετάρτη.

Πλήθος κόσμου ανταποκρίθηκε στη Δράση της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ για δωρεάν rapid test η οποία ξεκίνησε τη Δευτέρα από τον Δήμο Ηρακλείου.

Τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών αύριο Τρίτη 4/1 θα διενεργούν δωρεάν ελέγχους στο Πεδίον του Άρεως και την Τετάρτη 5/1 στην Πετρούπολη (Πλατεία Ηρώ)

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου του ΙΣΑ Γιώργου Πατούλη, ξεκίνησαν εκτεταμένοι δωρεάν διαγνωστικοί έλεγχοι (rapid tests) κορωνοϊού CoViD-19, στους πολίτες της Αττικής.

Ειδικότερα, τη Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2022, τα κλιμάκια Ιατρών και Νοσηλευτών του Κέντρου Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ βρίσκονταν από τις 10 το πρωί έως και τις 2 στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ηρακλείου, όπου διενήργησαν περίπου 500 τεστ, σε όσους πολίτες το επιθυμούσαν. Τη διαδικασία συντόνισε ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Γ. Κεχρής, ενώ παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Ηρκαλείου Ν. Μπάμπαλος, η Αντιπεριφεριεάρχης Β. Τομέα Λ. Κεφαλογιάννη και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας Δ. Αϊβατζίδου.

Την Τρίτη 4 Ιανουαρίου 2022, τα κλιμάκια θα βρίσκονται 10 με 2 το μεσημέρι στο Πεδίον του Άρεως, ενώ την Τετάρτη τα κλιμάκια θα διενεργούν, τις ίδιες ώρες, δωρεάν ελέγχους στην Πετρούπολη, στην πλατεία Ηρώ.

Στο πλαίσιο της σχετικής δράσης της Περιφέρειας και του ΙΣΑ, οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό σε επιλεγμένα σημεία και σε Δήμους όλης της Αττικής.

Σε δηλώσεις του ο κ. Πατούλης επισήμανε σχετικά:

«Είναι σαφές, ότι η ανάσχεση της διασποράς του ιού, λόγω της επέλασης της μετάλλαξης Ο και της εορταστικής περιόδου, προϋποθέτει την αύξηση, αλλά και τη στοχευμένη διενέργεια των ελέγχων.

Γνώμονάς μας είναι η υγειονομική θωράκιση της Αττικής και η προστασία όλων των συμπολιτών μας. Με συντονισμένες ενέργειες και σε πλήρη συνεργασία με τους Δήμους, αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και συνεισφέρουμε, όπως κάναμε από την πρώτη στιγμή, στη διαχείριση της κρίσης και στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας».

Από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Γιάννης Κεχρής, επεσήμανε τη σημασία της εν λόγω πρωτοβουλίας στη συνολική ανίχνευση των θετικών κρουσμάτων, στην απομόνωσή τους και στον περιορισμό της αλυσίδας μετάδοσης του ιού. Παράλληλα, εξήρε την προσφορά των συμμετεχόντων ιατρών και νοσηλευτών και τους ευχαρίστησε για την άψογη οργάνωση, λειτουργία και συμπεριφορά τους κατά την αθρόα προσέλευση του κόσμου.

Επισημαίνεται, ότι τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων του ΕΟΔΥ και οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι απολύτως σύμφωνες με τα πρωτόκολλα και τις οδηγίες του.

Για τη διενέργεια του ελέγχουδεν απαιτείται ραντεβού, παρά μόνον η αστυνομική ταυτότητα και ο ΑΜΚΑ.

