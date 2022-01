Υγεία - Περιβάλλον

Σχολεία: Συνεδριάζει η Επιτροπή για το άνοιγμά τους

Οι υπουργοί Παιδείας και Υγείας θα κάνουν την Τρίτη τις ανακοινώσεις για το άνοιγμα των σχολείων.

Συνεδριάζει αύριο στις 2 το μεσημέρι η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να αποτιμήσει την επιδημιολογική κατάσταση και να εισηγηθεί για το άνοιγμα των σχολείων. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης οι υπουργοί Υγείας Θάνος Πλεύρης και Παιδείας Νίκη Κεραμέως θα κάνουν δηλώσεις.

Όπως είχε αναφέρει ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, η βούληση και η αρχική θέση, είναι τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου, αλλά με πιθανή επικαιροποίηση του υγειονομικού πρωτοκόλλου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος Κόπτσης άφησε ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο να μην ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου τα σχολεία, εάν αυτό προτείνει η επιτροπή των ειδικών, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα σε τοπικό δελτίο ειδήσεων. Την ίδια ώρα, η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Μίνα Γκάγκα, επανέλαβε μιλώντας στο κεντρικό δελτίου του ΑΝΤ1 την πάγια θέση της, τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά.

Πάντως, πρόθεση της κυβέρνησης είναι τα σχολεία να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου με αυξημένο testing, δηλαδή να προσκομίζουν self test και οι εμβολιασμένοι μαθητές και να αυξηθούν ενδεχομένως σε τρία τα εβδομαδιαία self test.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την Υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως, πιθανόν σήμερα ή αύριο, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα.

Ο αριθμός των κρουσμάτων, οι εισαγωγές στα νοσοκομεία και ο αριθμός των νοσηλευομένων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας αλλά και η ηλικιακή ομάδα των νέων ασθενών, είναι παράγοντες που θα παίξουν κομβικό ρόλο στις αποφάσεις.

Προς το παρόν δεν υπάρχει ώριμη συζήτηση για λήψη νέων μέτρων, κάτι που θα εξαρτηθεί σχεδόν αποκλειστικά από τις αντοχές του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

«Όσο δεν μεγαλώνει η πίεση στο σύστημα υγείας, δεν υπάρχει προοπτική για νέα μέτρα. Εάν τελικώς ληφθούν, αυτά θα αφορούν κυρίως τους ανεμβολίαστους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι οι ανεμβολίαστοι άνω των 60 ετών και η προστασία τους» είπε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης στον ΑΝΤ1.

«Όταν έκλεισαν τα σχολεία, τα κρούσματα στα παιδιά σχολικής ηλικίας μειώθηκαν στο μισό σε σχέση με τα κρούσματα που είχαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς. Να παρθούν τέτοια μέτρα, που να ανακοπούν τα κρούσματα. Αν μείνουν κλειστά τα σχολεία, θα κρατήσουν τα κρούσματα στα παιδιά στο μισό ή στο ένα τρίτο σε σχέση με τα κρούσματα με ανοιχτά σχολεία», επεσήμανε μεταξύ άλλων στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παυλάκης.





