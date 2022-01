Πολιτική

Σχολεία - Φίλης: Δέκα μέτρα για ασφαλές άνοιγμα

Ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Νίκος Φίλης προτεινει δέκα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

Σε δήλωση του ο Νίκος Φίλης, βουλευτής Α' Αθήνας & τομεάρχη Παιδείας της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία ανέφερε δέκα απαραίτητα μέτρα για το ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

"Η μετάλλαξη "Ο" σαρώνει τη χώρα και επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την ήδη πολύ άσχημη υγειονομική κατάσταση. Η Ελλάδα το τελευταίο 7ήμερο είναι 9η χώρα παγκοσμίως σε αριθμό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό της και 3η στην Ευρώπη και τον κόσμο στον αριθμό κρουσμάτων.

Στα "ασφαλή " σχολεία της κυβέρνησης και της υπουργού Παιδείας, τους τρεισήμισι μήνες που ήταν ανοιχτά, σημειώθηκαν 100.000 κρούσματα, περισσότερα από τα 80.000 που είχαν υπάρξει τους προηγούμενους 18 μήνες της πανδημίας.

Η κυβέρνηση, στον δικό της εικονικό κόσμο, πανηγυρίζει γιατί χάρη στην απαράδεκτη ρύθμιση του "50%+1, έκλεισε μόνο το 0,2% των τμημάτων..

Η ιχνηλάτηση πρακτικά έχει εγκαταλειφθεί, αφού το τελευταίο 7ήμερο, 99, 3 στα 100 κρούσματα χαρακτηρίζονται "ορφανά", άγνωστης προέλευσης.

Τις τελευταίες 7 ημέρες οι μολύνσεις στην ηλικία 0-17 ετών έχουν αυξηθεί κατά 165%.

Η ανασφάλεια στις οικογένειες εν όψει του ανοίγματος των σχολείων είναι μεγάλη.

Τα σχολεία -παρά τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς- συμμετέχουν στην αλυσίδα εξάπλωσης της νόσου, γι' αυτό το λόγο ορισμένες χώρες τα έκλεισαν πρόωρα πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές.

Αντίστοιχη είναι η κατάσταση στον φοιτητικό πληθυσμό, με ρεκόρ μολύνσεων στην αντίστοιχη ηλικιακή ομάδα (+ 541, 8 %!).

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παρακολουθεί την επιστημονική συζήτηση και τους προβληματισμούς για τον χρόνο και τον τρόπο έναρξης των σχολείων μετά τις διακοπές.

Πιστεύει ότι πρέπει να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια για να μείνουν ανοιχτά τα σχολεία και ταυτόχρονα να υπάρχει καθημερινή παρακολούθηση της επιδημιολογικής εικόνας και ετοιμότητα για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων, όπως η παράταση των διακοπών, αν η πορεία της "Ο" τις επόμενες μέρες καταστήσει αναπόφευκτη αυτή την επιλογή.

Ταυτόχρονα, με δεδομένο ότι η κοινωνία και η εκπαίδευση βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ζητά για πολλοστή φορά τη σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, με τη συμμετοχή Λοιμωξιολόγων και φορέων της εκπαίδευσης, για να συζητηθούν τα ακόλουθα μέτρα:

Επικαιροποίηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για το άνοιγμα των σχολείων και των Πανεπιστημίων Μέτρα για την επιτάχυνση του καθολικού εμβολιασμού όλων των παιδιών σχολικής ηλικίας Κατάργηση της ρύθμισης "50%+1" νοσούντων μαθητών για τη διακοπή λειτουργίας σχολικού τμήματος. Διακοπή της λειτουργίας ενός τμήματος στο πρώτο κρούσμα για χρονικό διάστημα που θα καθορίσει η Επιστημονική Επιτροπή του ΕΟΔΥ και υποχρεωτική επανέναρξη των μαθημάτων, αφού πρώτα όλοι οι μαθητές υποβληθούν σε δωρεάν μοριακό τεστ ώστε να "σπάσει" η αλυσίδα της μεταδοτικότητας Αραίωση των μαθητικών τμημάτων στα σχολικά τμήματα με πάνω από 24 παιδιά (200.000 μαθητές). Πρόσληψη των επιπλέον αναπληρωτών που θα απαιτηθούν Κατάργηση των συγχωνεύσεων που οδηγούν σε τμήματα ακόμη και 28-29 παιδιών. Μέτρα για τον τακτικό αερισμό των αιθουσών Συνταγογράφηση των μοριακών τεστ (όταν κρίνονται ιατρικώς απαραίτητα) σε όλο τον πληθυσμό και παρουσία μονάδων του ΕΟΔΥ στα σχολικά συγκροτήματα για διενέργεια αξιόπιστων τεστ Άδεια ειδικού σκοπού στους εκπαιδευτικούς με υποκείμενα νοσήματα που θα την αιτηθούν Προμήθεια από τους Δήμους και χορήγηση δωρεάν των ειδικών μασκών για την προστασία από την "Ο" σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Κατάργηση για εφέτος της ΕΒΕ, της Τράπεζας Θεμάτων και του πρόσθετου εξεταστικού φόρτου. Επικέντρωση στη διδασκαλία και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών Εξασφάλιση ασφαλούς και κατάλληλης δημόσιας υποδομής για την -απευκταία- πιθανότητα να μεταπέσει ξανά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση το εκπαιδευτικό σύστημα. Απαλλαγή από το σύστημα Cisco μετά το σκάνδαλο με τη διαρροή προσωπικών δεδομένων και την καταδικαστική απόφαση - κόλαφο για το Υπουργείο Παιδείας εκ μέρους της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα."