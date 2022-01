Πολιτισμός

Ηθοποιός τηλεφώνησε για βόμβα.. στο θέατρο που εργάζεται!

Το σχόλιο του ο ίδιου για το περιστατικό μέσα από ανάρτησή του στο facebook.

Ο ηθοποιός Σπύρος Χατζηαγγελάκης έκανε τηλεφωνική φάρσα για βόμβα στο θέατρο που εργάζεται.

Το πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πρωτοχρονιάς σε θέατρο της Αθήνας, στο οποίο, γνωστός ηθοποιός και εργαζόμενος του θεάτρου, τηλεφώνησε για βόμβα λίγο πριν ξεκινήσει η παράσταση στην οποία μάλιστα πρωταγωνιστούσε.



Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το τηλεφώνημα, που αναστάτωσε αρχικά υπαλλήλους και θεατές αλλά αποδείχτηκε ότι ήταν φάρσα, έγινε στις 19:45 το βράδυ της Πρωτοχρονιάς, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στο ταμείο και ανέφερε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα.

Ο υπάλληλος ενημέρωσε την Άμεση Δράση, με αποτέλεσμα στο θέατρο να καταφτάσουν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ και ζήτησαν από τους θεατές να εγκαταλείψουν τον χώρο.

Εκείνη τη στιγμή, στο θέατρο εμφανίστηκε ο ηθοποιός, δηλώνοντας πως ήταν ο ίδιος που είχε κάνει το τηλεφώνημα, εξηγώντας ότι σκοπός του ήταν να κάνει πλάκα.

"Πλάκα" βέβαια που του βγήκε... ξινή, αφού συνελήφθη και πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια του Τμήματος Ασφαλείας Εξαρχείων.

Χθες ο ηθοποιός με εντολή εισαγγελέα, αφέθηκε ελεύθερος.

Η ανάρτησή του στο facebook

