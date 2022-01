Παράξενα

Αρνητές - Σέρρες: Απειλεί με διαζύγιο τον σύζυγό της γιατί… εμβολίασε το παιδί τους!

Οι αλλόκοτες ιστορίες αρνητών του κορονοϊόυ και του εμβολίου.. δεν έχουν τελειωμό!

Αυτή τη φορά σε το πρωτοφανές περιστατικό συνέβη στις Σέρρες.

Η απόφαση ενός άνδρα στις Σέρρες να εμβολιάσει τον 13χρονο γιο του χωρίς την συναίνεση της συζύγου του, η οποία δεν είναι εμβολιασμένη, προκάλεσε την έντονη οργή της.

Η γυναίκα επικοινώνησε αμέσως με τον δικηγόρο της και του ζήτησε να προχωρήσει σε εξώδικο σε βάρος του συζύγου της, προκειμένου να τον εμποδίσει να κάνει το ίδιο και με το μικρότερο παιδί τους!

Πηγή: epilogestv.gr

