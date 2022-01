Αθλητικά

Κορονοϊός – Παναιτωλικός: κρούσματα “αποδεκάτισαν” την ομάδα

Τα τρία κρούσματα έγιναν δέκα και πάει προς αναβολή ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ.

Ο κορονοϊός «χτύπησε» αλύπητα και τον Παναιτωλικό, καθώς μετά τα αρχικά 3 κρούσματα σε παίκτες και το ένα σε μέλος του τεχνικού τιμ, κατά τον τελευταίο εργαστηριακό έλεγχο που έγινε στο ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας του Αγρινίου, διαγνώστηκαν άλλα 13 κρούσματα, με τα 10 εξ αυτών να αφορούν ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ως εκ τούτου, βάσει πρωτοκόλλου, ο προγραμματισμένος για την Τετάρτη (05/01, 19:30) αγώνας με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα οδεύει προς αναβολή. Ήδη έχει ενημερωθεί σχετικά η Super League προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, εφαρμόζοντας το υγειονομικό πρωτόκολλο που αφορά τέτοιες περιπτώσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναιτωλικός:

«Κατά τους ελέγχους PCR για covid-19 που πραγματοποιεί η ομάδα μας ανιχνεύτηκαν συνολικά δεκατρία (13) θετικά δείγματα. Αφορούν δέκα ποδοσφαιριστές, δύο μέλη του τεχνικού επιτελείου και ένα στέλεχος της ΠΑΕ. Εφαρμόζεται πιστά το Υγειονομικό πρωτόκολλο και ενημερώθηκαν οι Υγειονομικές και ποδοσφαιρικές αρχές».

