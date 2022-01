Κόσμος

Τζέφρι Επστάιν: Πώς “κάλυπτε” τον πρίγκιπα Άντριου

Οι αμερικανικές δικαστικές αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα έναν οικονομικό διακανονισμό που είχαν συνάψει το 2009 ο πολυεκατομμυριούχος χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν και ένα από τα θύματά του





Οι αμερικανικές δικαστικές αρχές έδωσαν σήμερα στη δημοσιότητα έναν οικονομικό διακανονισμό που είχαν συνάψει το 2009 ο πολυεκατομμυριούχος χρηματιστής Τζέφρι Επστάιν και ένα από τα θύματά του, μια εξωδικαστική ρύθμιση που θα μπορούσε να παράσχει προστασία από τις δικαστικές διώξεις στον φίλο του, τον πρίγκιπα Άντριου.

Ο Επστάιν, αφού κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα, αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Η συμφωνία μεταξύ του Επστάιν και της Αμερικανίδας Βιρτζίνια Τζιούφρε αποσφραγίστηκε και δόθηκε στη δημοσιότητα από το ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν.

Ο πρίγκιπας Άντριου, φίλος του Επστάιν και της συντρόφου του, της Γκιλέν Μάξγουελ, βρίσκεται στο στόχαστρο της αμερικανικής δικαιοσύνης επειδή η Τζιούφρε υπέβαλε αγωγή σε βάρος του, τον περασμένο Αύγουστο, για «σεξουαλική επίθεση» το 2001, όταν ήταν 17 ετών.

Οι δικηγόροι του πρίγκιπα προσπαθούν εδώ και έξι μήνες να μπλοκάρουν τη διαδικασία, υποστηρίζοντας ότι με βάση τη συμφωνία του 2009 η Τζιούφρε δεν μπορεί να προσφύγει εναντίον του δευτερότοκου γιου της βασίλισσα Ελισάβετ.

Η εξωδικαστική ρύθμιση, με την οποία η 38χρονη σήμερα Βιρτζίνια Τζιούφρε έλαβε 500.000 δολάρια για να μην προσφύγει εναντίον του Επστάιν, ενδέχεται να καλύπτει και οποιονδήποτε «άλλον δυνητικά κατηγορούμενο», σύμφωνα με τη νομική διατύπωση του εγγράφου αυτού.

Το όνομα ή ο τίτλος του δούκα της Υόρκης δεν αναφέρονται, όμως οι δικηγόροι του Άντριου εκτιμούν ότι η Τζιούφρε δεν μπορεί νομικά να στραφεί εναντίον του.

Η τύχη της αγωγής της Τζιούφρε ενδέχεται να αποφασιστεί αύριο, στη βιντεοδιάσκεψη που θα έχει ο ομοσπονδιακός δικαστής του Μανχάταν Λιούις Κάπλαν με τους δικηγόρους των δύο πλευρών.

Στις 31 Δεκεμβρίου ο δικαστής απέρριψε ένα άλλο αίτημα του πρίγκιπα, που ζητούσε να θεωρηθεί άκυρη η αγωγή επειδή η ενάγουσα κατοικεί μόνιμα στην Αυστραλία και κατά συνέπεια δεν μπορεί να προσφύγει στο αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

Εάν απορριφθούν όλες οι προσφυγές του Άντριου, μια δίκη θα μπορούσε να διεξαχθεί «μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2022», είχε δηλώσει το φθινόπωρο ο δικαστής Κάπλαν.

Η Μάξγουελ κρίθηκε ένοχη στις 29 Δεκεμβρίου στη Νέα Υόρκη για σωματεμπορία ανηλίκων προς όφελος του χρηματιστή φίλου της. Η Τζιούφρε, που δεν ήταν αντίδικος στη δίκη της Μάξγουελ, χαιρέτισε την απόφαση του δικαστηρίου και εξέφρασε την ελπίδα ότι και άλλοι «θα δώσουν λογαριασμό».