Ισραήλ: Συντριβή ελικοπτέρου

Συνετρίβη ελικόπτερο στα ανοικτά των ακτών του Ισραήλ. Οι πρώτες πληροφορίες.

(φωτογραφία αρχείου)

Ένα ελικόπτερο συνετρίβη ανοικτά των ακτών του βορείου Ισραήλ, αργά το βράδυ της Δευτέρας, και σωστικά συνεργεία έχουν κινητοποιηθεί για τη διάσωση των επιβαινόντων, όπως μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Δεν υπάρχει, για την ώρα, επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό από τις ισραηλινές αρχές.

Ο ιστότοπος Ynet αναφέρει ότι ένα μέλος του πληρώματος εντοπίστηκε και αγνοείται η τύχη άλλων δύο ατόμων, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες.

